Финал ждет. Снигур выиграла два матча за день на турнире ITF W75 в Словении

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) вышла в финал турнира ITF W75 в Мурска Собота (Словения), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

28 марта Дарья одержала две победы за день. В четвертьфинале Снигур одолела Викторию Грунчакову (Словакия, WTA 217), а в полуфинале справилась с Анной Шишковой (Чехия, WTA 240).

В Мурска Собота Снигур, помимо Грунчаковой и Шишковой, также прошла Хезер Уотсон и Францишку Жорже.

Дарья проведет 21-й финал в карьере на уровне ITF и поборется за 12-й трофей. В частности, Снигур в третий раз сыграет в решающем поединке в 2026 году – в конце февраля она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше, а в начале марта уступила в финале 75-тысячника в Трнаве Ханне Вандевинкель.

В финале Мурска Собота Снигур встретится либо с Грет Миннен (Бельгия, WTA 156), либо с Терезой Мартинцовой (Чехия, WTA 290).

ITF W75 Мурска Собота. Хард в помещении