  Финал ждет. Снигур выиграла два матча за день на турнире ITF W75 в Словении
28 марта 2026, 16:05 | Обновлено 28 марта 2026, 16:08
Финал ждет. Снигур выиграла два матча за день на турнире ITF W75 в Словении

28 марта Дарья вначале одолела Грунчакову, а затем справилась и с Шишковой

28 марта 2026, 16:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) вышла в финал турнира ITF W75 в Мурска Собота (Словения), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

28 марта Дарья одержала две победы за день. В четвертьфинале Снигур одолела Викторию Грунчакову (Словакия, WTA 217), а в полуфинале справилась с Анной Шишковой (Чехия, WTA 240).

В Мурска Собота Снигур, помимо Грунчаковой и Шишковой, также прошла Хезер Уотсон и Францишку Жорже.

Дарья проведет 21-й финал в карьере на уровне ITF и поборется за 12-й трофей. В частности, Снигур в третий раз сыграет в решающем поединке в 2026 году – в конце февраля она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше, а в начале марта уступила в финале 75-тысячника в Трнаве Ханне Вандевинкель.

В финале Мурска Собота Снигур встретится либо с Грет Миннен (Бельгия, WTA 156), либо с Терезой Мартинцовой (Чехия, WTA 290).

ITF W75 Мурска Собота. Хард в помещении

  • 1/4 финала: Дарья Снигур (Украина) [1] – Виктория Грунчакова (Словакия) – 6:3, 7:5
  • 1/2 финала: Дарья Снигур (Украина) [1] – Анна Шишкова (Чехия) – 6:2, 6:4
Vitaly Kozak
Молодчинка. Ввійшла в першу сотню рейтингу. Ще б закріпитися через перемогу у фіналі. У квітні Дарії захищати всього лиш 16 очок. 
introvert
Персонал-бест в рейтингу гарантований, з чим Дарину і вітаю. Здається, киянка нарешті всерйоз налаштована не лише увійти в першу сотню (а не розвернутися на сто вісімдесят на її порозі, як усі попередні рази), але й затриматися в тенісній еліті якнайдовше. Чого їй від усього серця і бажаю.
Sashamar
Є надія. За всього попереднього скептичного відношення до Дарини. Виграний розіграш, коли рахунок став 5:4 в другому сеті бачили? Попередня Дарина і не ворухнулася би, тим більш маючи  А:40. Нинішня побігла за безнадійним, здавалось, м'ячем, дістала і кросом кинула в погано захищений кут. А два останніх розіграші бачили? Потужний форхенд після того, як заганяла суперницю по кутах і вкорочений. 
