Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
WTA
28 марта 2026, 17:27 | Обновлено 28 марта 2026, 17:37
378
3

Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике

Ангелина в трех сетах одолела Тамару Зиданшек и вышла в финал WTA 125 в Хорватии

28 марта 2026, 17:27 | Обновлено 28 марта 2026, 17:37
378
3 Comments
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у полуфиналистки Ролан Гаррос 2021 года Тамары Зиданшек (Словения, WTA 130) за 2 часа и 20 минут.

WTA 125 Дубровник. Грунт, 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) [7] – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:0, 4:6, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. 15 марта Ангелина одолела Тамару в финале соревнований в Анталье.

Калинина продлила винстрик до 14 поединков, повторив свою лучшую серию побед в карьере. В этом месяце Ангелина завоевала уже два трофея категории WTA 125 – оба в Анталье.

Всего для Калининой это будет шестой рещающий поединок на турнирах WTA 125, в котором она поборется за пятый трофей. Помимо двух ранее упомянутых титулов в Анталье, украинка также становилась чемпионкой на кортах Лиможа в 2022 и 2025 годах.

В финале Дубровника Калинина встретится с представительницей Испании Андреа Ласаро Гарсией (Испания, WTA 170). Ранее Ангелина и Андреа пересекались друг с другом только один раз – в 2022 году Калинина проиграла испанке на турнире в Лас-Франкезас-дал-Бальесе.

Ангелина Калинина Тамара Зиданшек WTA Дубровник
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодчинка Геля!Після легкого 1 сету,щось сили стали покидати,рукі перестали слухатися й добре,що є морально-волевий стрижень,який й допоміг у вирішальні моменти 3 сету!Браво,рекорд знов побит!
Ответить
+4
Андрій Заліщук
Хух полоскотала нерви, видно, що трохи втомлена, але браво Геля, 4 фінал загалом за 3 місяці і шанс взяти титул завтра виросли, все таки не Шеріф у фіналі
Ответить
+3
Олександр Науменко
Там Юля наче пройшла в основу, мабуть хтось знявся.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем