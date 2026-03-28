Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у полуфиналистки Ролан Гаррос 2021 года Тамары Зиданшек (Словения, WTA 130) за 2 часа и 20 минут.

WTA 125 Дубровник. Грунт, 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) [7] – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:0, 4:6, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. 15 марта Ангелина одолела Тамару в финале соревнований в Анталье.

Калинина продлила винстрик до 14 поединков, повторив свою лучшую серию побед в карьере. В этом месяце Ангелина завоевала уже два трофея категории WTA 125 – оба в Анталье.

Всего для Калининой это будет шестой рещающий поединок на турнирах WTA 125, в котором она поборется за пятый трофей. Помимо двух ранее упомянутых титулов в Анталье, украинка также становилась чемпионкой на кортах Лиможа в 2022 и 2025 годах.

В финале Дубровника Калинина встретится с представительницей Испании Андреа Ласаро Гарсией (Испания, WTA 170). Ранее Ангелина и Андреа пересекались друг с другом только один раз – в 2022 году Калинина проиграла испанке на турнире в Лас-Франкезас-дал-Бальесе.