7 голов в матче. Украина U16 и Норвегия U16 провели результативный спарринг
Сине-желтая команда проиграла товарищеский матч со счетом 3:4
Сборная Украины U-16 провела второй спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.
28 марта в 14:00 в городе Сиде (Турция) Украина U-16 в результативном поединке уступила Норвегии U-16 (3:4).
У сине-желтой команды голы забили Артур Мартынюк, Артем Федушко, Денис Гордеев.
Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).
Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игроков. В первой игре 25 марта Украина U-16 уступила Турции U-16 (0:2).
У сине-желтых запланировано три товарищеских матча. 30 марта в 11:00 пройдет заключительный спарринг против марокканцев.
Товарищеский матч. 28 марта 2026
Манавгат (Турция). Стадион Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Украина U-16 – Норвегия U-16 – 3:4
Голы: Мартынюк, 46, Федушко, 60, Гордеев, 77 – Лейкангер, 4, 37, 70, Данболт, 69
Украина U-16: Микула (Кравец, 46), Мисюра, Кудла, Кислянка, Островский (к) (Бирладяну, 81), Дзюринец (Ковбасюк, 81), Рыбак (Гордеев, 59), Пушкалов (Лапунов, 39), Савченко (Федушко, 59), Мартынюк (Бодак, 59), Довгий (Видзивашец, 46).
Запас: Галдин, Резник, Бегметюк. Тренер: Владимир Самборский.
Норвегия U-16 (старт): Хендбукт, Томсен, Дансо, Лейкангер, Сьятил, Довле, Остервольд, Данболт, Вучкович, Лу, Мартинсен. Тренер: Игор Асе.
Расписание спаррингов сборной Украины U-16
- 25 марта. 12:00. Турция – Украина – 2:0
- 28 марта. 14:00. Украина – Норвегия – 3:4
- 30 марта. 11:00. Украина – Марокко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок британца и американца возглавит шоу Magnificient 7, которое состоится в субботу, 28 марта
Полузащитник сборной Украины мог забить красивый гол в матче 30-го тура против «Удинезе»