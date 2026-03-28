7 голов в матче. Украина U16 и Норвегия U16 провели результативный спарринг

Сборная Украины U-16 провела второй спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.

28 марта в 14:00 в городе Сиде (Турция) Украина U-16 в результативном поединке уступила Норвегии U-16 (3:4).

У сине-желтой команды голы забили Артур Мартынюк, Артем Федушко, Денис Гордеев.

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).

Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игроков. В первой игре 25 марта Украина U-16 уступила Турции U-16 (0:2).

У сине-желтых запланировано три товарищеских матча. 30 марта в 11:00 пройдет заключительный спарринг против марокканцев.

Товарищеский матч. 28 марта 2026

Манавгат (Турция). Стадион Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Украина U-16 – Норвегия U-16 – 3:4

Голы: Мартынюк, 46, Федушко, 60, Гордеев, 77 – Лейкангер, 4, 37, 70, Данболт, 69

Украина U-16: Микула (Кравец, 46), Мисюра, Кудла, Кислянка, Островский (к) (Бирладяну, 81), Дзюринец (Ковбасюк, 81), Рыбак (Гордеев, 59), Пушкалов (Лапунов, 39), Савченко (Федушко, 59), Мартынюк (Бодак, 59), Довгий (Видзивашец, 46).

Запас: Галдин, Резник, Бегметюк. Тренер: Владимир Самборский.

Норвегия U-16 (старт): Хендбукт, Томсен, Дансо, Лейкангер, Сьятил, Довле, Остервольд, Данболт, Вучкович, Лу, Мартинсен. Тренер: Игор Асе.

Расписание спаррингов сборной Украины U-16

25 марта. 12:00. Турция – Украина – 2:0

28 марта. 14:00. Украина – Норвегия – 3:4

30 марта. 11:00. Украина – Марокко

