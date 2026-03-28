Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026

Сборная Украины U-19 выиграла второй матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

28 марта в 11:00 в Румынии в поединке 2-го тура Украина U-19 обыграла Казахстан U-19 (3:0).

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко успешно проводит поединки элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.

В первом туре Украина обыграла Северную Ирландию (1:0), а Казахстан нанес поражение Румынии (2:0).

В матче против Казахстана голы забили Владислав Тютюнов, Александр Каменский и Дмитрий Богданов (3:0).

Турнирное положение: Украина (6 очков) Казахстан (3), Северная Ирландия, Румыния (по 0).

Сине-желтые близки к выходу на Евро-2026. Путевка может быть получена досрочно, если Северная Ирландия не проиграет Румынии (28 марта в 16:30). Последним соперником Украины U-19 в группе 5 станет Румыния U-19 (31 марта в 17:00).

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Квалификация ЧЕ-2026 U-19. Элит-раунд

Группа 5. 3-й тур, 28 марта

Буфтя (Румыния). Футбольный центр

Украина U-19 – Казахстан U-19 – 3:0 (1:0)

Голы: Тютюнов, 44, Каменский, 71, Богданов, 85

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк (Плищ, 89), Милокост, Дигтярь (к), Калюжный, Каменский (Оличенко, 76), Сорока, Тютюнов (Губенко, 89), Малов (Ухань, 10), Богданов, Попов (Бойко, 76)

Запас: Марченко, Есин, Шерстюк, Фещенко. Главный тренер: Дмитрий Михайленко

Казахстан U-19: Калмурза, Каликулов (Нургали, 76), Базарбаев (Торебек, 76), Жексенбек, Калиев, Ташпулатов, Махаметжан, Бекболат (Кусаинов, 33), Петрик, Туякбаев (к) (Абраев, 57), Биркурманов (Толеухан, 57)

Запас: Сагин, Кенесбеков. Главный тренер: Сергей Лабодовский

Предупреждения: Кокодиняк, Богданов – Петрик, Жексенбек

Удаление: Калмурза, 30

Арбитр: Джоуи Коей (Нидерланды)

Турнирная таблица

1-й тур, 25 марта

11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0

– Северная Ирландия – 1:0 17:00. Казахстан – Румыния – 2:0

2-й тур, 28 марта

11:00. Украина – Казахстан – 3:0

– Казахстан – 3:0 16:30. Румыния – Северная Ирландия

3-й тур, 31 марта

17:00. Румыния – Украина

17:00. Северная Ирландия – Казахстан

