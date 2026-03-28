  Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 марта в 11:00 матч 2-го тура элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19

28 марта 2026, 11:00 |
963
0
Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Сборная Украины U-19 проводит матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

28 марта в 11:00 в поединке 2-го тура в Румынии играют команды Украина U-19 и Казахстан U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко проводит поединка элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.

В первом туре Украина обыграла Северную Ирландию (1:0), а Казахстан нанес поражение Румынии (2:0).

После первого тура: Казахстан, Украина (по 3 очка), Северная Ирландия, Румыния (по 0)

Последним соперником Украины U-19 в группе 5 станет Румыния U-19 (31 марта в 17:00).

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Квалификация ЧЕ-2026 U-19

Группа 5. Румыния

Турнирная таблица

1-й тур, 25 марта

  • 11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0
  • 17:00. Казахстан – Румыния – 2:0

2-й тур, 28 марта

  • 11:00. Украина – Казахстан
  • 16:30. Румыния – Северная Ирландия

3-й тур, 31 марта

  • 17:00. Румыния – Украина
  • 17:00. Северная Ирландия – Казахстан

Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается

Инфографика

