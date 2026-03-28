Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 марта в 11:00 матч 2-го тура элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19
Сборная Украины U-19 проводит матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.
28 марта в 11:00 в поединке 2-го тура в Румынии играют команды Украина U-19 и Казахстан U-19.
Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко проводит поединка элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.
В первом туре Украина обыграла Северную Ирландию (1:0), а Казахстан нанес поражение Румынии (2:0).
После первого тура: Казахстан, Украина (по 3 очка), Северная Ирландия, Румыния (по 0)
Последним соперником Украины U-19 в группе 5 станет Румыния U-19 (31 марта в 17:00).
Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.
Квалификация ЧЕ-2026 U-19
Группа 5. Румыния
Турнирная таблица
1-й тур, 25 марта
- 11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0
- 17:00. Казахстан – Румыния – 2:0
2-й тур, 28 марта
- 11:00. Украина – Казахстан
- 16:30. Румыния – Северная Ирландия
3-й тур, 31 марта
- 17:00. Румыния – Украина
- 17:00. Северная Ирландия – Казахстан
