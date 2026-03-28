  4. Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28 марта 2026, 19:43 | Обновлено 28 марта 2026, 20:01
Румыния U-19 не сумела обыграть Северную Ирландию U-19

Сборная Украины U-19 досрочно вышла в финальный раунд ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

Это стало известно после того, как Румыния U-19 не сумела переиграть Северную Ирландию U-19 (0:0).

28 марта в поединке 2-го тура Украина U-19 обыграла Казахстан U-19 (3:0). Голы забили Владислав Тютюнов, Александр Каменский и Дмитрий Богданов (3:0).

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко успешно провела два поединки элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.

В первом туре Украина обыграла Северную Ирландию (1:0), а Казахстан нанес поражение Румынии (2:0).

Турнирное положение: Украина (6 очков) Казахстан (3), Северная Ирландия, Румыния, (по 1).

Сине-желтые досрочно заняли первое место в группе и вышли в финальный раунд Евро-2026.

Последним соперником Украины U-19 в группе 5 станет Румыния U-19 (31 марта в 17:00), этот матч турнирного значения не имеет.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Квалификация ЧЕ-2026 U-19

Элит-раунд. Группа 5. Буфтя (Румыния)

1-й тур, 25 марта

  • 11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0
  • 17:00. Казахстан – Румыния – 2:0

2-й тур, 28 марта

  • 11:00. Украина – Казахстан – 3:0
  • 16:30. Румыния – Северная Ирландия – 0:0

3-й тур, 31 марта

  • 17:00. Румыния – Украина
  • 17:00. Северная Ирландия – Казахстан

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

_ Moore
А збірна наступного року 2008-го р.н. може нікуди не вийти, бо опиниться в пердиві
