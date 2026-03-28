Гризманн хотел в МЛС еще в 2016-м. Получилось спустя десять лет

«Я хотел бы завершить карьеру в США. Очень люблю эту страну. Обожаю ходить с детьми на матчи НБА. Уже вижу себя там, но пока что не решил, в каком городе буду играть. Возможно, буду выступать под руководством Бекхэма». Это слова форварда мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна. Но если вы думаете, что эту «тронную речь» Антуан произнес совсем недавно, в канун его уже официального перехода в «Орландо Сити», то вы глубоко ошибаетесь, ибо эти слова «Маленький принц» произнес в уже далеком 2016 году.

И с тех пор Гризманн время от времени разговаривал вслух о своем желании закончить карьеру именно в МЛС. «Если Дэвид Бекхэм захочет, чтобы я стал игроком его команды, то я немедленно соглашусь. Хочу закончить карьеру в Америке. Мне нравится менталитет и культура этой страны». Эти своего рода «пророческие» слова Антуана датированы 2018 годом.

А вот эти – «Мой контракт с «Барселоной» действителен до конца 2024-го. После этого я хочу уехать в США – для этого самое время. Жажда приключений тянет меня именно туда. Я все еще хорош, чтобы выиграть чемпионат МЛС» – датированы 2021 годом.

Однако в МЛС Антуан Гризманн попадет «лишь» во второй половине 2026 года, по окончании нынешнего сезона Ла Лиги. У француза была возможность уехать за океан прямо сейчас, и его новый клуб работал над этим. И преуспел: «Атлетико» был готов отпустить свою стареющую звезду в «Орландо Сити» до 26 марта (в этот день в североамериканской футбольной лиге закрывается трансферное окно), однако Гризманн свое добро на переход в МЛС посреди европейского сезона не дал.

А не дал он свое добро потому, что хочет сыграть за практически родной «Атлетико» в финале Кубка Испании – против «Реал Сосьедада». И в четвертьфинале Лиги чемпионов – против «Барселоны». Вот ради этих матчей он и остался в Мадриде.

Но по окончании нынешнего сезона, в июне, Гризманн обязательно переберется за океан. Это уже решено. Официально. Его мечта наконец-то воплотится в жизнь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Контракт с «Орландо» подписан на два сезона. В МЛС Антуан переходит свободным агентом. Несмотря на то, что его соглашение с «матрасниками» действительно до лета 2027-го, мадридский клуб не стал его удерживать. Более того, «Атлетико» был готов отпустить потерявшую место в основе легенду и раньше, но легенда жаждет покинуть «красно-белых», поставив красивую точку.

Несомненно, победа в Кубке короля станет для Гриззи именно такой красивой точкой. Так уж получилось, что Антуан с «Атлетико» не выиграл ни чемпионат Испании, ни национальный Кубок. Единственный его трофей с «матрасниками» – победа в финале Лиги Европы 2018 года. Ну, еще сюда можно приплюсовать Суперкубок УЕФА.

За «Ушастым Кубком» и победой в Ла Лиге Гризманн охотился в «Барселоне», куда перешел из «Атлетико» в 2019 году за шальные 120 миллионов евро. Однако ни Лиги чемпионов, ни даже чемпионата Испании в составе «блауграны» Гризманн не выиграл.

Он так и не смог стать в доску своим на «Камп Ноу». Он так и не смог стать преемником Месси. Лишь бледная тень «Маленького принца» была в «Барселоне», а не «Маленький принц». Захандрил там Гризманн, растворился на поле, стал обычной посредственностью, которой постоянно пеняли на ее громкий ценник.

Тем не менее, барселонская почетная «ссылка» не испоганила остаток карьеры Гризманна. Он мечтал вернуться в «Атлетико». И вернулся. И его там приняли, как своего. Сразу – как блудного сына. А затем – как сына любимого.

Важнейшую роль в возвращении Антуана в Мадрид сыграл Диего Симеоне. Наставник «атлетов» был не против, чтобы Гриззи принял новый вызов в виде «Барселоны». Чоло был не против и того, чтобы Антуан вернулся в «Атлетико».

Сначала он вернулся в аренду. И его мариновали на лавке, не давая достаточно игрового времени, хотя француз и рвался на поле. Но, не давая Антуану играть, «Атлетико» в такой вот нехитрый способ «воспитывал» не только самого форварда, но в первую очередь «Барселону», ибо «матрасники» хотели сбить цену на Гризманна.

В итоге каталонцы, несолоно хлебавши, отпустили игрока обратно в «Атлетико». На условиях мадридского клуба. Получается, что «матрасники» дважды заработали на трансфере Гризманна.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Поначалу мадридская публика прохладно отнеслась к возвращению своего недавнего любимца. Но любимец был настойчивым: много забивал, усердно работал на команду, и фаны сменили гнев на милость. Точнее, на обожание.

Антуан таки сумел войти в одну реку дважды. И не просто войти, а стать настоящей легендой «Атлетико»: футболистом, забившим больше всех мячей в истории клуба (203).

Однако возраст таки стал брать свое. Возраст, погубивший великие карьеры. Особенно тех игроков, коньком которых были скорость и маневр…

Определяющим в этой связи для Гризманна стал минувший год. В 2025-м Антуан потерял место в основе «Атлетико». Он еще считался игроком ротации, важнейшим элементом командной системы и раздевалки, но в 2026-м потерял даже этот статус.

Да, Симеоне его все еще очень ценит, Антуан по-прежнему имел игровую практику в кубковых матчах и ЛЧ, но в Ла Лиге на 35-летнего «Маленького принца» мадридцы уже не рассчитывают. Пора давать дорогу молодым. Пора наконец-то закончить смену поколений и перестройку команды.

Гризманн оставался последним из могикан, наравне с Коке. Оставался б и дальше – символом, авторитетом, легендой – но уже не игроком в полноценном понимании. И поэтому Гризманн решил уйти именно сейчас, не испытывая судьбы, не домучивая еще год по контракту.

Хотя мог и остаться в Мадриде. И ему бы и слова кривого никто не сказал. Ну, а может и сказал бы, ибо со своими 22 миллионами евро в год он все еще остается самым высокооплачиваемым игроком команды, а статус самого высокооплачиваемого игрока априори подразумевает игровую практику, но ее Антуан точно был бы лишен, а это вряд ли кому-то нравилось бы.

Безусловно, теперь уже камбэка не будет. В этот раз Гризманн покидает «Атлетико» навсегда. Быть может, когда-то тренером вернется в структуру клуба, или функционером, но действующим футболистом – уже нет. Возраст.

Хотя для МЛС его возраст явно не помеха. Там и старше Гризманна зажигают. И можно не сомневаться, что склонный к режиму и самодисциплине Гризманн будет отнюдь не последним в чемпионате, куда он рвался еще десять лет назад.

Так а почему он именно туда рвался? Да все просто, в общем-то. Помимо того, что бывшему капитану сборной Франции импонируют американские «менталитет и культура», ему еще больше импонирует НБА.

Гризманн – страстный и давний поклонник американской баскетбольной лиги. В «Атлетико» Гризманн играл под восьмым номером. Это не просто так, а в честь Коби Брайанта. В честь ЛеБрона Антуан праздновал свои голы, а в честь еще одного знакового игрока НБА – Деррика Роуза – Гриззи посвятил победу сборной Франции на чемпионате мира 2018 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне и Антуан Гризманн

В том же, 2018-м, Гризманн то ли в шутку, то ли всерьез заявлял, что готов оставить «Атлетико» ради совместной игры с Роузом, и что он предпочитает смотреть баскетбольный, а не футбольный матч.

Но по факту получилось так, что за океан Антуан Гризманн перебрался уже на закате своей карьеры. «Маленькому принцу» не удалось выиграть ни чемпионат Испании, ни тем более Лиги чемпионов. Однако он все равно оставил яркий след и в Ла Лиге, и на континенте в целом. В свой пиковый час Гризманн входил в тройку лучших футболистов Европы. И это круто, что он играл именно в Европе, и за его яркой игрой мы могли следить в режиме реального времени.

Наверняка он немного лукавил, говоря о своей желании играть в МЛС десять лет назад. Мне кажется, что тогда он бы ни за какие деньги не променял настоящий футбол на «соккер», в котором сбитые летчики и ветераны выбирают, кто из них больше неудачник.

Но сейчас, в свои 35-ть, когда больше вспоминаешь, нежели имеешь, уже можно променять. Точнее, уже нужно.