Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем

Динамо на своей базе провело контрольный матч с Полесьем. Команды этой встречей решили заполнить паузу на сборные, поэтому играли без игроков национальной команды.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Полесья, гол забил один из лучших форвардов сезона УПЛ Николай Гайдучик.

Недавно соперники играли в УПЛ, а поединок завершился судейским скандалом и победой киевлян 2:1.

Динамо возобновит сезон чемпионата Украины 4 апреля игрой с Карпатами, а Полесье 5 апреля сыграет с Вересом.

Контрольный матч

Динамо – Полесье 0:1

Гол: Гайдучик, 62

Динамо: 51. Моргун (71. Суркис, 46), 2. Вивчаренко (44. Дубинчак, 74), 66. Тиаре (91. Михайленко, 68), 40. Биловар, 20. Караваев, 91. Михайленко (6. Бражко, 46), 7. Ярмоленко (22. Кабаев, 63), 28. Осипенко (5. Яцик, 31), 29. Буяльский (к) (28. Осипенко, 63, 77. Бленуце, 74), 22. Кабаев (16. Огундана, 31), 39. Герреро

Полесье (стартовый состав): 21. Бущан, 24. Кострица, 94. Кобернюк, 44. Чоботенко, 31. Майсурадзе, 8. Бабенко (к), 10. Раско, 19. Шепелев, 45. Брагару, 7. Назаренко, 7. 95. Краснопир