Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем

Товарищеские матчи
Динамо Киев
28.03.2026 14:00 – FT 0 : 1
Полесье
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 16:09 | Обновлено 28 марта 2026, 16:29
Динамо на своей базе провело контрольный матч с Полесьем. Команды этой встречей решили заполнить паузу на сборные, поэтому играли без игроков национальной команды.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Полесья, гол забил один из лучших форвардов сезона УПЛ Николай Гайдучик.

Недавно соперники играли в УПЛ, а поединок завершился судейским скандалом и победой киевлян 2:1.

Динамо возобновит сезон чемпионата Украины 4 апреля игрой с Карпатами, а Полесье 5 апреля сыграет с Вересом.

Динамо – Полесье 0:1
Гол: Гайдучик, 62

Динамо: 51. Моргун (71. Суркис, 46), 2. Вивчаренко (44. Дубинчак, 74), 66. Тиаре (91. Михайленко, 68), 40. Биловар, 20. Караваев, 91. Михайленко (6. Бражко, 46), 7. Ярмоленко (22. Кабаев, 63), 28. Осипенко (5. Яцик, 31), 29. Буяльский (к) (28. Осипенко, 63, 77. Бленуце, 74), 22. Кабаев (16. Огундана, 31), 39. Герреро

Полесье (стартовый состав): 21. Бущан, 24. Кострица, 94. Кобернюк, 44. Чоботенко, 31. Майсурадзе, 8. Бабенко (к), 10. Раско, 19. Шепелев, 45. Брагару, 7. Назаренко, 7. 95. Краснопир

Иван Зинченко
С Пп
У товарняку напіврезерв Полісся обіграв другий склад Динамо  А радості повні штани у іржавих 
Ветеринар
Удивительно, все мои пациенты отписали
Сказки ДАмбаса
Все коментьі кроме моего написал один и тот же балбес
Oleksandr
Ахахаха а тепер без кабінетних арбітрів результат очікуваний, дєрнамо знову програло у футбол 😆
Ukraine
Оце я розумію.
Полісся молодці.
Andromed
Ось би так зіграли в офіційному матчі в УПЛ
AN448
Реваншировались👏👏
Євгеній Січкаренко
Дуже дуже добре. Як мало треба українцям для щастя. динамо програло і у всіх одразу піднявся настрій
Mykhailo
Нарешті. Відмінний результат
Maks
Гайдучик герой дня☝️
Пафосники, вы там сейчас все в печали?
Євгеній Січкаренко
Житомиряни сьогодні герої однозначно. Змогли подарувати всій Україні ті позитивні емоції, які не вийшло подарувати у наших збірників в четвер!
Євгеній Січкаренко
Ми всією родиною під попкорн вболівали за Полісся як за рідних. Після гола Гайдучика просто бігали і стрибали по всій кімнаті !
Sport Analytics
На цей раз без сенсації. Фаворит Полісся обіграв Київського андердога Динамо.
У буків на господарів коф 7.15 стояв, але створити сенсацію і дати заробити біло-сині тим, хто в них вірив, не спромоглися
Дырчик
Динам очка на своём уровне ☝️
Перший Серед Рівних в бані
Да хоть 20-0. Никому не нужный матч. 
