В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может в скором времени покинуть пост главного тренера сборной Украины.

Как отмечает источник, главным претендентом на должность тренера является специалист, который работал в сборной. Это Андреа Мальдера. Он – на вершине шорт-листа, если Ребров покинет сборную.

В настоящее время у Реброва действует контракт со сборной Украины до лета 2026 года.

26 марта сборная Украины сыграла полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2026 против Швеции. Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Команда Сергея Реброва уступила со счетом 1:3.