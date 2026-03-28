В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Андреас Мальдера – в списке УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может в скором времени покинуть пост главного тренера сборной Украины.
Как отмечает источник, главным претендентом на должность тренера является специалист, который работал в сборной. Это Андреа Мальдера. Он – на вершине шорт-листа, если Ребров покинет сборную.
В настоящее время у Реброва действует контракт со сборной Украины до лета 2026 года.
26 марта сборная Украины сыграла полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2026 против Швеции. Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Команда Сергея Реброва уступила со счетом 1:3.
Не здивуюсь, якщо Мальдера стане. Все ж таки своя людина в Шевченко, і дорослих дядьків(під ким Шевченко)