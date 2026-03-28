  4. В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28 марта 2026, 10:37
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины

Андреас Мальдера – в списке УАФ

УАФ. Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может в скором времени покинуть пост главного тренера сборной Украины.

Как отмечает источник, главным претендентом на должность тренера является специалист, который работал в сборной. Это Андреа Мальдера. Он – на вершине шорт-листа, если Ребров покинет сборную.

В настоящее время у Реброва действует контракт со сборной Украины до лета 2026 года.

26 марта сборная Украины сыграла полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2026 против Швеции. Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Команда Сергея Реброва уступила со счетом 1:3.

По теме:
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Украина – Албания. История противостояний
Коуч Шахтера дал совет Шевченко после фиаско Реброва против Швеции
Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯРЕМЧУК обратился к игрокам сборной: «Никого не хочу обидеть, но...»
Футбол | 28 марта 2026, 03:02 5
ЯРЕМЧУК обратился к игрокам сборной: «Никого не хочу обидеть, но...»
ЯРЕМЧУК обратился к игрокам сборной: «Никого не хочу обидеть, но...»

Футболист – о поражении от шведов и раздевалке

Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 13:23 4
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией

Авторитетный специалист заметил, что с такой обороной на чемпионате мира делать нечего

В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
Футбол | 28.03.2026, 10:01
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 13:49
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Футбол | 27.03.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Перець
Знову якийсь фізкультурник 
Ondu
Нет нормального тренера назначить,с послужным списком и опытом,назначаем кумов,сватов,братов. И так сколько живу.
Wlad West
Физдец - "...якщо Ребров залишить збірну".  А шо, оно может не уйти после всех обсеров?
виталий жалыбин
петракова ненадо было трогать,теперь даже незнаю кого
Vbolivalnyk-Peter
Я можу помилятися, однак, гадаю, що за таку з/п як платили Реброву і Ко можна знайти нормального тренера з хорошим "послужним списком" (Тільки не Луческу - я вас прошу...). Або наважитися - ризикнути та довірити команду комусь з молодих тренерів. (Як от збірна Грузії, чи багато клубних європейських команд в т.ч. грандів)...
Xvalenok03
Опять тот же аффтор
Євгеній Січкаренко
До початку три години
Євгеній Січкаренко
День матчу , якого ми всі тиждень чекали. Хороший шанс побачити поразку ослабленого динамо від Полісся
LexХХX
Тут всю систему треба через коліно ламати, починаючи з УАФ, інакше все лишиться як і раніше.
Не здивуюсь, якщо Мальдера стане. Все ж таки своя людина в Шевченко, і дорослих дядьків(під ким Шевченко)
Roman
кумовство продовжується, шева тягне свого колишнього помічника, який немає жодного досвіду на посаді головного тренера
Популярные новости
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 7
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 71
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 79
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 113
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2026, 07:47 2
Теннис
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
