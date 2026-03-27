Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Тренером интересуется «Металлист 1925»
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров может в скором времени сменить команду.
Как отмечает известный журналист Владимир Зверов, в услугах Реброва заинтересован харьковский «Металлист 1925», который готов пригласить тренера в ближайшем будущем.
В настоящее время у Реброва действует контракт со сборной Украины до лета 2026 года.
26 марта сборная Украины сыграла полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2026 против Швеции. Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Команда Сергея Реброва уступила со счетом 1:3.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На полуфинал Кубка Украины придется искать другую арену
Роналду завершил реабилитацию
