Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам

Сборная Украины проиграла полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 Швеции со счётом 1:3 и не вышла в финал турнира, пропустив уже пятый подряд чемпионат мира.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о своем будущем после поражения.

«Мы извиняемся перед болельщиками, но, к сожалению, это футбол, мы проиграли. Мои дальнейшие планы? Сыграть второй матч», – сказал Ребров.

31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Албании, которая проиграла Польше и тоже не вышла на ЧМ-2026.