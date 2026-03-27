Чемпионат мира27 марта 2026, 00:02 | Обновлено 27 марта 2026, 00:13
3645
24
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Тренер планирует остаться на матч против Албании
Сборная Украины проиграла полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 Швеции со счётом 1:3 и не вышла в финал турнира, пропустив уже пятый подряд чемпионат мира.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о своем будущем после поражения.
«Мы извиняемся перед болельщиками, но, к сожалению, это футбол, мы проиграли. Мои дальнейшие планы? Сыграть второй матч», – сказал Ребров.
31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Албании, которая проиграла Польше и тоже не вышла на ЧМ-2026.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 10
Встреча состоится 26 марта в 21:45
Футбол | 27 марта 2026, 00:10 17
Команда проиграла со счётом 1:3
Футбол | 27.03.2026, 00:20
Футбол | 26.03.2026, 09:07
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Популярные новости
25.03.2026, 05:09
25.03.2026, 07:02 30
25.03.2026, 20:07 8
25.03.2026, 13:56 86
25.03.2026, 08:42
25.03.2026, 09:15 17
25.03.2026, 19:55 46
25.03.2026, 10:27 12
Бо якщо, не доведи Господи, виграють, сірожа скаже, що "гра налагоджується", він бачить "перспективи нової команди" і попросить зачекати "ще трішки".