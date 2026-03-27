Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Чемпионат мира
27 марта 2026, 00:02 | Обновлено 27 марта 2026, 00:13
3645
24

Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам

Тренер планирует остаться на матч против Албании

27 марта 2026, 00:02 | Обновлено 27 марта 2026, 00:13
3645
24 Comments
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины проиграла полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 Швеции со счётом 1:3 и не вышла в финал турнира, пропустив уже пятый подряд чемпионат мира.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о своем будущем после поражения.

«Мы извиняемся перед болельщиками, но, к сожалению, это футбол, мы проиграли. Мои дальнейшие планы? Сыграть второй матч», – сказал Ребров.

31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Албании, которая проиграла Польше и тоже не вышла на ЧМ-2026.

По теме:
С камбеком: Чехия и Ирландия сразились за финал квалификации ЧМ
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: MEGOGO
Оцените материал
(84)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 10
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 00:10 17
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции

Команда проиграла со счётом 1:3

В сборную Украины может вернуться легендарный футболист
Футбол | 27.03.2026, 00:20
В сборную Украины может вернуться легендарный футболист
В сборную Украины может вернуться легендарный футболист
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 09:07
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_17
Це лайно саме не піде... а ото мурло Шевченко його не звільнить...  
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Ondu
Урод
Ответить
+10
Олександр Січкаренко
Бля ще й Албанія нас йобне
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Brian
Йди геть! Брудний нікчема!! Досить знущатися над країною, мерзотнику.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
KOT
от паразит кровосіся!
Ответить
+5
STAH
Такого дурнаса в збірній  ще не було...
Ответить
+4
_ Moore
Шева без дозволу дермака і зелі Реброва не звільнить. А дозволу не буде. Хоча би тому що "не до того"
Ответить
+2
Ukraine
Надіюсь хоч шеві вистачить мужності його звільнити
Ответить
+2
Der Gartenzwerg
О, ось це мотивуюча задача! Виграти товарняк, щоби Шева міг сказати, що результат збірної задовільний і Ребров залишається
Ответить
+2
MaximusOne
В чому суть матчу з Албанією ?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
suforza1921
Мля, хоч би албанцям програли.
Бо якщо, не доведи Господи, виграють, сірожа скаже, що "гра налагоджується", він бачить "перспективи нової команди" і попросить зачекати "ще трішки".
Ответить
+1
Ігор Сірий
залишитися для чого?
Ответить
+1
Alex Komnin
СОром. Це вже іміджеве питання. МОже й розуміє, що його виженуть після цього, але гідна людина одразу показує, що це особисте вольове рішення. І не чекає, коли подзвонять зі звільненням.
Ответить
+1
roman75zpr
Ну, он даже уже извинился! Какой прогресс! 
Ответить
+1
Liverpool777
Присосався Сірожа до каси капітально ... У мерзоти навіть не вистачає честі у відставку подати.
Ответить
0
_ Moore
Пономаренка потрібно було випустити тільки для того, щоб його заграти за головну збірну України. Інакше він міг би бути заграним за іншу збірну. Свого часу Фоменко в провальному матчі випустив Зінченка, щоб його касапи за свою збірну не заграли (свого часу вони Саленка заграли так).
Ответить
0
Сергей Чухлиб
І як тренер для чого він там потрібний ???????  
Ответить
0
Сергей Чухлиб
І навіщо нам той матч дивитись ????? Кому він потрібен ???? Зрозуміло що тепер він випустить Пономаренка та інших. Але який з цього толк ???????? Все що можливо він вже програв !!!!!!
Ответить
0
Сергей Чухлиб
Ну да понятно. Ще залишився один не програний матч !!!!!   І в Україну він явно не збирається їхать!!!!!  Бо заберуть служить !!!!
Ответить
0
Популярные новости
Стала известна первая полуфинальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна первая полуфинальная пара турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 05:09
Теннис
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем