Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Команда проиграла со счётом 1:3
Сборная Украины потерпела поражение от Швеции в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 — 1:3 и упустила шанс побороться за выход в финал, пропустив уже пятый чемпионат мира подряд.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров озвучил причину проигрыша в этом матче.
«К сожалению, мы проиграли и допустили много ошибок. Трудно играть, когда пропускаешь на 4-й минуте. Мы не использовали свои моменты.
Трудно сказать, что стало причиной поражения, вы спрашиваете после матча. Почему не удалось в атаке? Причина в том, что Швеция слаженно сыграла в обороне, было тяжело.
Мы извиняемся перед болельщиками, но, к сожалению, это футбол, мы проиграли. Мои дальнейшие планы? Сыграть второй матч», – сказал Ребров.
