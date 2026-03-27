  4. Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
27 марта 2026, 00:10
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции

Команда проиграла со счётом 1:3

УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины потерпела поражение от Швеции в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 — 1:3 и упустила шанс побороться за выход в финал, пропустив уже пятый чемпионат мира подряд.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров озвучил причину проигрыша в этом матче.

«К сожалению, мы проиграли и допустили много ошибок. Трудно играть, когда пропускаешь на 4-й минуте. Мы не использовали свои моменты.

Трудно сказать, что стало причиной поражения, вы спрашиваете после матча. Почему не удалось в атаке? Причина в том, что Швеция слаженно сыграла в обороне, было тяжело.

Мы извиняемся перед болельщиками, но, к сожалению, это футбол, мы проиграли. Мои дальнейшие планы? Сыграть второй матч», – сказал Ребров.

По теме:
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу выделить один положительный момент»
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2006 по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
В сборную Украины может вернуться легендарный футболист
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Комментарии 27
ЗРП 1039
не использовали "моменты" ???? а они *лять БЫЛИ ??? петух тупорылый 
Marcus
Це якийсь вже сюр. Цих всіх пазиків, сірож хєр вже сраним віником звідти виженеш.
Surkez
Воно само не піде , тільки підсрачниками
Surkez
"не використали моменти" - 🤣🤣🤣 фізручєло їбане
Al Fredli
Кароч панять простіть і гроші вчасно заплатіть.Не шмогла я нє шмогла.Пробачити тебе можно було якби ви билися як звіри на полі .А ви просрали все що можливо як срані беззреберні сосунки,хоча шведи це далеко не гранди.Це футбол каже.Ні це якась масова зрада своєї країни і народу,який в вас вірив.Тварюки ви позорні.Нема
слів.
Микола Унгурян
Єблову навіть зараз не вистачає характеру піти у відставку(((
То про який характер ти можеш говорити хлопцям, якщо ти чмо не можеш сам йогопроявити?
contr
Єблуша, ти нас слишиш!?? Пашол нах..й!! ☝️☝️☝️
DK1970
Ганьба!!!
Diesel
Сірожа на планшеті інший матч дивився
Там були моменти)))
LexХХX
Добре, що в Іспанії зараз... Поруч дім. Зараз ще й зп впаде на рахунок за вдало зроблену роботу🤬
LexХХX
"...зіграти другий матч?"
Так ти ж не гравець! Ти ж не тренер! Ти навіть не фізрук!!! В фізрука гравці носилися б по полю, в тут🤢🤮
lllord
І що цей мудак може пояснити?
romario1501
Моменти??? тобі треба забивати мінімум два голи, а ти продовжуєш грати в одного нападника
Сергей Чухлиб
ПОЗОР !!!!!!!!
zaval1965
Одне в цьому пі..деці гарне,що в збірній є форвард і це Пономаренко
lllord
Ванат це гравець на якого грає вся команда,а не він на команду!
Він без підтримки талановитих гравців ніхто!
lllord
На який хрень Ванат мав грати спочатку?Воно ніяке взагалі!
Чим це чмо могло забивати голи?
Yauheni Saladounik
это сюсканье НЕ О ЧЕМ!!! МЕНЯТЬ НАДО РУКОВОДСТВО!!! шЫвченко В ОТСТАВКУ!!!
lllord
Як можна грати з навісами проти Шведів,там де середній зріст в збірній 188???
_ Moore
дивлюсь висери нижче (коментами їх назвати ніяк не можна) - і розумію,
чому  Україна дійшла до того, що обрала собі гавнокомандуючим бажаючого
побачити мир в очку Хуйла
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
