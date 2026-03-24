Подготовка сборной Украины, Шаран возглавил Александрию, требования Полесья
Главные новости за 23 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 марта.
1. ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
Команда Сергея Реброва начали сбор, впереди важный матч квалификации ЧМ
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером
Кирилл Нестеренко покинул команду по обоюдному согласию сторон
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера
Владимир Шаран возглавил команду УПЛ
3. Заявление Полесья. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Требуют пожизненно отстранить судью Дениса Шурмана
4. Реал внимательно следит за развитием украинского форварда-вундеркинда
Артем Степанов находится в фокусе внимания испанского топ-клуба
5. Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы
6. Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Яремчук все же присоединится к команде
7. Титулованный клуб Ла Лиги хочет подписать украинца из Шахтера
Ефим Конопля может перейти в Валенсию
8. Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Выступления во Флориде продолжает только одна несеяная теннисистка
9. Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»
Бывший защитник сборной Украины проанализировал 21-й тур УПЛ
10. Экс-тренер Ворсклы: «От ситуации с клубом на душе очень тяжело»
Судьба главной команды Полтавы не оставляет Ивана Балана равнодушным
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист готов покинуть клуб
Бленуце покинет Киев