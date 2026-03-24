Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 марта 2026, 10:53 | Обновлено 24 марта 2026, 12:07
Подготовка сборной Украины, Шаран возглавил Александрию, требования Полесья

Главные новости за 23 марта на Sport.ua

ФК Александрия. Владимир Шаран

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 марта.

1. ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
Команда Сергея Реброва начали сбор, впереди важный матч квалификации ЧМ

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером
Кирилл Нестеренко покинул команду по обоюдному согласию сторон

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового главного тренера
Владимир Шаран возглавил команду УПЛ

3. Заявление Полесья. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Требуют пожизненно отстранить судью Дениса Шурмана

4. Реал внимательно следит за развитием украинского форварда-вундеркинда
Артем Степанов находится в фокусе внимания испанского топ-клуба

5. Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы

6. Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Яремчук все же присоединится к команде

7. Титулованный клуб Ла Лиги хочет подписать украинца из Шахтера
Ефим Конопля может перейти в Валенсию

8. Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Выступления во Флориде продолжает только одна несеяная теннисистка

9. Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»
Бывший защитник сборной Украины проанализировал 21-й тур УПЛ

10. Экс-тренер Ворсклы: «От ситуации с клубом на душе очень тяжело»
Судьба главной команды Полтавы не оставляет Ивана Балана равнодушным

Ман Сити взял трофей, капитан Лунин, гол Степанова, Усик – вице-президент
ЛНЗ вернул себе лидерство, золото Дорощука на ЧМ, профи-дебют Хижняка
Ничья МЮ, победа Свитолиной, золото Магучих и серебро Левченко на ЧМ
Николай Степанов
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
