Титулованный клуб Ла Лиги хочет подписать украинца из Шахтера

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля в скором времени может сменить клуб.

Как стало известно Legioners ua, один из самых титулованных клубов Ла Лиги «Валенсия» начала переговоры с агентом защитника «Шахтера» Ефима Конопли относительно возможного трансфера.

Украинский футболист входит в шорт-лист «летучих мышей» для усиления обороны, и клуб уже сделал первые шаги в направлении потенциального перехода.

Контракт Конопли с «Шахтером» истекает 30 сентября, и ранее сообщалось, что стороны не сумели договориться о его продлении.