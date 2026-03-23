Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Титулованный клуб Ла Лиги хочет подписать украинца из Шахтера
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 09:02
Титулованный клуб Ла Лиги хочет подписать украинца из Шахтера

Конопля может перейти в «Валенсию»

ФК Шахтер. Ефим Конопля

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля в скором времени может сменить клуб.

Как стало известно Legioners ua, один из самых титулованных клубов Ла Лиги «Валенсия» начала переговоры с агентом защитника «Шахтера» Ефима Конопли относительно возможного трансфера.

Украинский футболист входит в шорт-лист «летучих мышей» для усиления обороны, и клуб уже сделал первые шаги в направлении потенциального перехода.

Контракт Конопли с «Шахтером» истекает 30 сентября, и ранее сообщалось, что стороны не сумели договориться о его продлении.

По теме:
трансферы Шахтер Донецк Валенсия трансферы Ла Лиги Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем