Титулованный клуб Ла Лиги хочет подписать украинца из Шахтера
Конопля может перейти в «Валенсию»
Футболист «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля в скором времени может сменить клуб.
Как стало известно Legioners ua, один из самых титулованных клубов Ла Лиги «Валенсия» начала переговоры с агентом защитника «Шахтера» Ефима Конопли относительно возможного трансфера.
Украинский футболист входит в шорт-лист «летучих мышей» для усиления обороны, и клуб уже сделал первые шаги в направлении потенциального перехода.
Контракт Конопли с «Шахтером» истекает 30 сентября, и ранее сообщалось, что стороны не сумели договориться о его продлении.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
