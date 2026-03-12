Три клуба из топ-лиг заинтересованы в трансфере фулбека сборной Украины
Ефим Конопля пользуется популярностью на рынке
Трансферный инсайдер Экрем Конур подтвердил прежние слухи об интересе испанской «Валенсии» к 26-летнему фулбеку «Шахтера» и сборной Украины Ефиму Конопле.
Кроме того, по данным Конура, конкуренцию «летучим мышам» готовы создать два представителя итальянской Серии А – «Торино» и «Фиорентина».
Все указанные клубы привлекает тот факт, что Конопля вскоре станет свободным агентом, а потому является опытным, но недорогим футболистом и вариантом усиления состава.
Контракт Конопли с «Шахтером» истекает 30 сентября и ранее сообщалось, что стороны не сумели договориться о его продлении.
Конопля является воспитанником «горняков», за которых провел 109 официальных матчей (7 голов, 15 ассистов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика
Переговоры с «Карпатами» продолжаются