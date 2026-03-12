Три клуба из топ-лиг заинтересованы в трансфере фулбека сборной Украины

Трансферный инсайдер Экрем Конур подтвердил прежние слухи об интересе испанской «Валенсии» к 26-летнему фулбеку «Шахтера» и сборной Украины Ефиму Конопле.

Кроме того, по данным Конура, конкуренцию «летучим мышам» готовы создать два представителя итальянской Серии А – «Торино» и «Фиорентина».

Все указанные клубы привлекает тот факт, что Конопля вскоре станет свободным агентом, а потому является опытным, но недорогим футболистом и вариантом усиления состава.

Контракт Конопли с «Шахтером» истекает 30 сентября и ранее сообщалось, что стороны не сумели договориться о его продлении.

Конопля является воспитанником «горняков», за которых провел 109 официальных матчей (7 голов, 15 ассистов).