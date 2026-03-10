Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Титулованный испанский клуб интересуется игроком сборной Украины
Испания
Титулованный испанский клуб интересуется игроком сборной Украины

Ефим Конопля может продолжить карьеру в Ла Лиге

Титулованный испанский клуб интересуется игроком сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

«Валенсия» интересуется защитником донецкого «Шахтера» Юхимом Коноплей, сообщает испанский журналист Эктор Гомес.

По информации источника, клуб Ла Лиги изучает вариант с подписанием 26-летнего игрока летом в качестве свободного агента, когда у того истечет срок действия контракта с «горняками». Однако отмечается, что «Валенсия» рассматривает и другие кандидатуры для усиления позиции правого защитника.

В текущем сезоне Конопля сыграл на клубном уровне 22 матча, в которых он отличился двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Сообщалось, что «Шахтер» нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии.

Ефим Конопля Шахтер Донецк Валенсия трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
