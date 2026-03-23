Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал внимательно следит за развитием украинского форварда-вундеркинда
Испания
23 марта 2026, 18:28 |
1845
3

Реал внимательно следит за развитием украинского форварда-вундеркинда

Артем Степанов находится в фокусе внимания топового испанского клуба

23 марта 2026, 18:28 |
1845
3 Comments
Реал внимательно следит за развитием украинского форварда-вундеркинда
instagram.com/artem.stepaanov

18-летний центрфорвард «Байера» Артем Степанов, ныне на правах аренды выступающий в Нидерландах за «Утрехт», угодил «на радары» одному из сильнейших клубов Европы.

По информации испанских источников, на Степанова обратил внимание «Реал», который имеет обширную сеть поиска молодых талантов.

В мадридском клубе считают, что аренда в «Утрехт» может помочь Степанову существенно улучшить свои игровые навыки. Украинского форварда в Мадриде рассматривают как инвестицию в будущее, понимая, что Артем вполне может стать одним из сильнейших форвардов в европейском футболе.

Будущее Степанова зависит от его игры и прогресса в ближайшие месяцы. Если украинцу удастся сохранить темп, который он держит сейчас, то не исключено, что летом «Реал» или другой топ-клуб придут за ним с конкретным трансферным предложением.

Напомним, контракт Степанова принадлежит «Байеру» до лета 2027 года. В «Утрехте» украинец выступает на условиях аренды без опции выкупа.

После переезда в «Утрехт» Степанов успел сыграть 9 матчей в рамках Эредивизи, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

По теме:
Впечатляющая сумма. Стала известна зарплата Гризманна в Орландо Сити
Звезда Реала обратился к команде и Арбелоа после победы над Атлетико
Источник: Реал летом продаст Лунина, клуб определился с ценой
Артем Степанов Реал Мадрид Байер Утрехт трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Футбол | 23 марта 2026, 10:43 30
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал

Футболисту предлагают бессрочный контракт

ВИДЕО. Яремчук прибыл в лагерь сборной Украины
Футбол | 23 марта 2026, 17:36 0
ВИДЕО. Яремчук прибыл в лагерь сборной Украины
ВИДЕО. Яремчук прибыл в лагерь сборной Украины

Похоже, что травма форварда оказалась несерьезной

Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23.03.2026, 08:51
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23.03.2026, 09:56
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Max123
Це щоб Луніну було не нудно на лавці?
Ответить
+3
Maks23
В «Утрехті» українець виступає на умовах оренди без опції викупу. На самом деле с выкупом аренда..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
23.03.2026, 08:02
Бокс
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 9
Бокс
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем