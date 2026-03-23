Реал внимательно следит за развитием украинского форварда-вундеркинда
Артем Степанов находится в фокусе внимания топового испанского клуба
18-летний центрфорвард «Байера» Артем Степанов, ныне на правах аренды выступающий в Нидерландах за «Утрехт», угодил «на радары» одному из сильнейших клубов Европы.
По информации испанских источников, на Степанова обратил внимание «Реал», который имеет обширную сеть поиска молодых талантов.
В мадридском клубе считают, что аренда в «Утрехт» может помочь Степанову существенно улучшить свои игровые навыки. Украинского форварда в Мадриде рассматривают как инвестицию в будущее, понимая, что Артем вполне может стать одним из сильнейших форвардов в европейском футболе.
Будущее Степанова зависит от его игры и прогресса в ближайшие месяцы. Если украинцу удастся сохранить темп, который он держит сейчас, то не исключено, что летом «Реал» или другой топ-клуб придут за ним с конкретным трансферным предложением.
Напомним, контракт Степанова принадлежит «Байеру» до лета 2027 года. В «Утрехте» украинец выступает на условиях аренды без опции выкупа.
После переезда в «Утрехт» Степанов успел сыграть 9 матчей в рамках Эредивизи, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.
