  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Нестеренко? Александрия назначила нового коуча
23 марта 2026, 14:59 | Обновлено 23 марта 2026, 15:21
ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Нестеренко? Александрия назначила нового коуча

Владимир Шаран возглавил «горожан»

ФК Александрия. Владимир Шаран

Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Владимира Шарана на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем обновленному тренерскому штабу неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, взвешенных решений и успехов в каждом матче», – говорится в сообщении.

По официальной информации, в тренерский штаб будут входить тренеры, которые помогали Владимиру Богдановичу в «Александрии-2», а также присоединится к штабу Максим Белый.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.

Владимир Шаран Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
