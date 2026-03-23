ОФИЦИАЛЬНО. Кто заменит Нестеренко? Александрия назначила нового коуча
Владимир Шаран возглавил «горожан»
Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Владимира Шарана на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем обновленному тренерскому штабу неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, взвешенных решений и успехов в каждом матче», – говорится в сообщении.
По официальной информации, в тренерский штаб будут входить тренеры, которые помогали Владимиру Богдановичу в «Александрии-2», а также присоединится к штабу Максим Белый.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.
