ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги попрощался с главным тренером
«Александрия» прекратила сотрудничество с Кириллом Нестеренко по обоюдному согласию сторон
Призер Украинской Премьер-лиги 2024/25 – ФК «Александрия» – официально прекратил сотрудничество с главным тренером Кириллом Нестеренко. Об этом сообщила прессслужба «горожан»:
«ФК «Александрия» и главный тренер Кирилл Нестеренко прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит тренера и его ассистентов за добросовестный труд, преданность делу и человеческие качества.
Мы желаем Кириллу Александровичу успехов в будущих проектах, неистощимой энергии и новых побед на тренерском пути».
Нестеренко возглавил клуб из Александрии в июне прошлого года – во главе серебряного призера чемпионата тренер провел 24 матча, в которых одержал две победы, пять раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.
Ожидается, что вместо 34-летнего специалиста на должность нового тренера будет назначен опытный Владимир Шаран, который с октября 2025-го возглавляет вторую команду «горожан».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
