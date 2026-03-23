ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги попрощался с главным тренером

Призер Украинской Премьер-лиги 2024/25 – ФК «Александрия» – официально прекратил сотрудничество с главным тренером Кириллом Нестеренко. Об этом сообщила прессслужба «горожан»:

«ФК «Александрия» и главный тренер Кирилл Нестеренко прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит тренера и его ассистентов за добросовестный труд, преданность делу и человеческие качества.

Мы желаем Кириллу Александровичу успехов в будущих проектах, неистощимой энергии и новых побед на тренерском пути».

Нестеренко возглавил клуб из Александрии в июне прошлого года – во главе серебряного призера чемпионата тренер провел 24 матча, в которых одержал две победы, пять раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

Ожидается, что вместо 34-летнего специалиста на должность нового тренера будет назначен опытный Владимир Шаран, который с октября 2025-го возглавляет вторую команду «горожан».