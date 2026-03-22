Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не может выходить на поле из-за допингового дела.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, футболист рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола. Есть версия, что запрещенное вещество могло попасть в организм игрока во время пребывания в лагере сборной Украины по футболу.

На данный момент Мудрик не принял окончательного решения, поскольку еще не получил вердикт по делу. По данным источника, адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы и могут начать юридические действия после объявления срока возможной дисквалификации.

Последний матч за «Челси» он провел 28 ноября 2024 года против Хайденхайма в Лиге конференций УЕФА.