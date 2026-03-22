  4. Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
22 марта 2026, 23:17 | Обновлено 22 марта 2026, 23:25
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации

Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы

22 марта 2026, 23:17 | Обновлено 22 марта 2026, 23:25
435
0
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не может выходить на поле из-за допингового дела.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, футболист рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола. Есть версия, что запрещенное вещество могло попасть в организм игрока во время пребывания в лагере сборной Украины по футболу.

На данный момент Мудрик не принял окончательного решения, поскольку еще не получил вердикт по делу. По данным источника, адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы и могут начать юридические действия после объявления срока возможной дисквалификации.

Последний матч за «Челси» он провел 28 ноября 2024 года против Хайденхайма в Лиге конференций УЕФА.

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0. Львы идут за топ-3. Видео голов, обзор матча
Ньюкасл – Сандерленд – 1:2. Горячее дерби. Видео голов и обзор матча
допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу суд судебный иск Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
Футбол | 22 марта 2026, 22:07 1
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой

Мария Ефросинина рассказала о встрече с футболистами «Реала» в отеле в Валенсии

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22 марта 2026, 05:37 4
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Теннис | 22.03.2026, 21:19
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Борьба | 22.03.2026, 14:05
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22.03.2026, 07:41
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Популярные новости
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
