Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 марта 2026, 04:02 |
Легенда Шахтера рассказал, что ждет Мудрика после допингового скандала

Дуляй верит, что Михаил вернется на должный уровень

Дуляй верит, что Михаил вернется на должный уровень
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сербский экс-игрок «Шахтера» Игорь Дуляй высказался о будущем возвращении Михаила Мудрика на поле после периода отстранения.

«У Мудрика фанатичное отношение к труду – в этом плане он просто одержим. Он заряжен безумной энергией, поэтому я убежден, что после всего этого ему хватит сил вернуться. И эта история обязательно завершится – рано или поздно», – отметил Игорь Дуляй.

Напомним, в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Мудрика в употреблении допинга: обе пробы футболиста ранее были положительными. С декабря 2024 года он официально отстранен от футбола.

Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси допинг Игор Дуляй
Дмитрий Олийченко Источник: FanDay
