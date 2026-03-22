ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
Команда Сергея Реброва начали сбор в Бенидорме – впереди важный матч квалификации ЧМ
Сборная Украины в неполном составе провела первую тренировку в испанском Бенидорме.
21 марта днем сине-желтые под руководством Сергея Ребровал начали подготовительный сбор к решающим матча квалификации чемпионата мира 2026.
Уже 26 числа украинцы в Валенсии встретятся со Швецией. Если удастся победить, то 31 марта Украине предстоит сыграть в финальном поединке отбора к ЧМ-2026 либо против Албании, либо против Польши.
Вечером 21 марта в расположение сборной прибыл первый легионер – хавбек Дженоа Руслан Малиновский. В ближайшее время к коменде присоединятся и другие игроки, выстапующие в иностранных чемпионатах.
