ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании

Сборная Украины в неполном составе провела первую тренировку в испанском Бенидорме.

21 марта днем сине-желтые под руководством Сергея Ребровал начали подготовительный сбор к решающим матча квалификации чемпионата мира 2026.

Уже 26 числа украинцы в Валенсии встретятся со Швецией. Если удастся победить, то 31 марта Украине предстоит сыграть в финальном поединке отбора к ЧМ-2026 либо против Албании, либо против Польши.

Вечером 21 марта в расположение сборной прибыл первый легионер – хавбек Дженоа Руслан Малиновский. В ближайшее время к коменде присоединятся и другие игроки, выстапующие в иностранных чемпионатах.

