ВИДЕО. Первый из легионеров. Малиновский присоединился к сборной Украины
Руслан приехал в Марбелью, где сине-желтые проводят подготовку к матчам отбора ЧМ
32-летний украинский хавбек итальянского Дженоа Руслан Малиновский прибыл в расположение сборной.
Малиновский первым из легионеров присоединился к национальной команде в Марбелье, где подопечные Сергея Реброва проводят подготовку к матчам плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.
Уже 26 марта сборная Украины в испанской Валенсии встретится со Швецией. В случае победы, 31 числа украинцы поборются с победителем противостояния Польша – Альбания в решающем поединке отбора.
Малиновский не сможет помочь сборной в игре против Швеции из-за перебора желтых карточек. По этой же причине матч со шведами пропустит правый защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля.
ВИДЕО. Первый из легионеров. Малиновский присоединился к сборной Украины
Видео (источник): ВЗБІРНА
