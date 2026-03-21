32-летний украинский хавбек итальянского Дженоа Руслан Малиновский прибыл в расположение сборной.

Малиновский первым из легионеров присоединился к национальной команде в Марбелье, где подопечные Сергея Реброва проводят подготовку к матчам плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.

Уже 26 марта сборная Украины в испанской Валенсии встретится со Швецией. В случае победы, 31 числа украинцы поборются с победителем противостояния Польша – Альбания в решающем поединке отбора.

Малиновский не сможет помочь сборной в игре против Швеции из-за перебора желтых карточек. По этой же причине матч со шведами пропустит правый защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля.

ВИДЕО. Первый из легионеров. Малиновский присоединился к сборной Украины

Видео (источник): ВЗБІРНА