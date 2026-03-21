ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ

Начался учебно-тренировочный сбор национальной команды перед решающими матчами, которые пройдут в марте.

Главный тренер сборной Сергей Ребров собрал игроков перед двумя мартовскими матчами в испанской Валенсии.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 против команды Швеции.

31 марта украинскую команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары Польша – Албания, либо товарищеская игра с командой, которая проиграет в той же паре.

Квалификация ЧМ-2026. Сетка плей-офф

Состав сборной Украины

🔹 Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев)

🔹 Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий (все – Полесье Житомир)

🔹 Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – Динамо Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция)

🔹 Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев)

ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф квалификации ЧМ