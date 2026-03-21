21 марта 2026, 09:57 | Обновлено 21 марта 2026, 10:07
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ

Сине-желтые в конце марта проведут два поединка в испанской Валенсии

УАФ. Сергей Ребров

Начался учебно-тренировочный сбор национальной команды перед решающими матчами, которые пройдут в марте.

Главный тренер сборной Сергей Ребров собрал игроков перед двумя мартовскими матчами в испанской Валенсии.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 против команды Швеции.

31 марта украинскую команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары Польша – Албания, либо товарищеская игра с командой, которая проиграет в той же паре.

Квалификация ЧМ-2026. Сетка плей-офф

Состав сборной Украины

🔹 Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев)

🔹 Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий (все – Полесье Житомир)

🔹 Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – Динамо Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция)

🔹 Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев)

ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф квалификации ЧМ

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Vbolivalnyk-Peter
99% що на фото Ребров обіймає Зубкова...
inspekcha85
Давно нужно было омолаживать,а не держаться за старпёров.Нет формы,пропала мотивация -- сходи отдохни.Как в случае с Малиновским.Парень чуть посидел вне основы,подумал-успокоился  и  вернулся другим ,более командным игроком.
Counselor
Зiрки зустрiлися.. Почнуться понти, коментарi, патрiотичнi промови.. Прикро, що без головного казкаря Зiнченко.. Мабуть Ребров пару своiх фiрмових бакланських реплiк для несвiдомих журналiстiв теж приготував.. 
