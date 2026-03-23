Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Яремчук всё же присоединится к команде
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не попал в заявку на матч «Лиона» против «Монако» из-за травмы.
Как отмечает журналист Игорь Бурбас, Яремчук уже направляется в лагерь национальной команды, где пройдет дополнительное медицинское обследование.
Предварительно его состояние здоровья оценивают как стабильное. Повреждение несерьезное и может лишь ограничить участие в первых нескольких тренировках с основной группой. Однако к матчу со Швецией Яремчук должен быть полностью готов.
Яремчук присоединился к «Лиону» в начале февраля и уже успел провести 5 матчей, забив 1 гол и отдав результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
але бігає та пресингує протитвника то це так