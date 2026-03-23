Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
23 марта 2026, 11:38 | Обновлено 23 марта 2026, 11:42
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата

Яремчук всё же присоединится к команде

УАФ. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не попал в заявку на матч «Лиона» против «Монако» из-за травмы.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, Яремчук уже направляется в лагерь национальной команды, где пройдет дополнительное медицинское обследование.

Предварительно его состояние здоровья оценивают как стабильное. Повреждение несерьезное и может лишь ограничить участие в первых нескольких тренировках с основной группой. Однако к матчу со Швецией Яремчук должен быть полностью готов.

Яремчук присоединился к «Лиону» в начале февраля и уже успел провести 5 матчей, забив 1 гол и отдав результативную передачу.

Источник назвал игрока, который может заменить Яремчука в сборной Украины
Восемь легионеров присоединились к сборной Украины перед матчем со Швецией
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
травма сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Роман Яремчук Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Лион Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22 марта 2026, 14:22 57
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23 марта 2026, 09:56 7
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Футбол | 23.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Реал хочет продать Лунина в европейских топ-клуб за огромные деньги
Футбол | 23.03.2026, 08:22
Реал хочет продать Лунина в европейских топ-клуб за огромные деньги
Реал хочет продать Лунина в европейских топ-клуб за огромные деньги
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Комментарии 1
Burevestnik
наскільки це підсилення то х..  його знає,
але бігає та пресингує протитвника то це так
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 13
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 11
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
