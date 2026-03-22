  Замена в сборной? Фонсека высказался о травме Яремчука
22 марта 2026, 19:41 | Обновлено 22 марта 2026, 19:42
Замена в сборной? Фонсека высказался о травме Яремчука

У Романа проблемы с ахилловым сухожилием

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал травму украинского нападающего Романа Яремчука, из-за которой тот не попал в заявку на матч 27-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:2):

«Вчера Малик Фофана снова почувствовал боль, врач сказал мне, что он может сыграть максимум 10–15 минут. А вчера утром у Романа Яремчука возникла проблема с ахилловым сухожилием».

Пока неизвестно, как долго будет отсутствовать футболист и придется ли главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву вносить изменения в заявку национальной команды на мартовские матчи.

сборная Украины по футболу Роман Яремчук Лион Паулу Фонсека чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) травма травма ахилла
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
