Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
23 марта 2026, 08:57 | Обновлено 23 марта 2026, 09:03
Экс-тренер Ворсклы: «От ситуации с клубом на душе очень тяжело»

Судьба главной команды Полтавы не оставляет Ивана Балана равнодушным

23 марта 2026, 08:57 | Обновлено 23 марта 2026, 09:03
439
0
Экс-тренер Ворсклы: «От ситуации с клубом на душе очень тяжело»
Разговоры о финансовых проблемах «Ворсклы» появились давно и уже на протяжении многих лет ни для кого не являются секретом.

О задолженностях по зарплате и премиальным футболисты открыто говорили еще во время работы главным тренером Василия Сачко, затем так было и при других наставниках, когда в команде работали Виталий Косовский, Юрий Максимов, Виктор Скрипник, Сергей Долганский. Трансферные баны стали для полтавского клуба традиционным явлением. Однако в прошлом году накопленные за длительный период долги прозвучали уже слишком громким сигналом SOS, после чего над «Ворсклой» нависла угроза исчезновения клуба с футбольной карты страны.

Один из авторитетных украинских специалистов Иван Балан, который на протяжении многих сезонов работал в тренерском штабе «бело-зеленых», прокомментировал ситуацию с ведущим клубом Полтавы в разговоре с корреспондентом Sport.ua.

– Ситуация с будущим клуба не вселяет оптимизма. Что думаете по этому поводу?

– Знаете, в этой ситуации мне приходят на ум слова из одной песни: «Надейся и жди». Больше ничего не остается делать. «Ворскле» нужна серьезная финансовая поддержка – а ее нет. И хотя руководство клуба уверяет, что все будет хорошо, пока что этот вопрос топчется на месте. Так что сколько бы мы по этому поводу ни сетовали и ни размышляли, что и как, а поспособствовать этой проблеме не сможем.

Для того чтобы ее оценивать, нужно в совершенстве владеть ситуацией. А когда ее не знаешь, то можно ненароком обидеть того или иного человека. Впрочем, проблемы возникли не на пустом месте. Но мы не знаем, как и почему все это имеет место. Как и не знаем, кто там руководит, почему из клуба бегут люди. Выходит, все же какая-то причина существует. Хотя я недавно читал в интернете, что владелец клуба Константин Жеваго хочет, чтобы «Ворскла» жила, и это один из позитивных моментов. А вот как оно будет дальше – трудно сказать.

– Финансовые проблемы у полтавского клуба в период вашей работы в нем уже начинали проявляться?

– Да нет, когда мы работали с Василием Сачко, все вроде бы было нормально. Если и случались незначительные задержки с выплатой, то они были несущественными. Уже потом, когда стали меняться тренеры, ситуация начала постепенно меняться.

– Что вспоминается вам из периода, проведенного в тренерском штабе «Ворсклы»?

– Вспомнить действительно есть что, причем много чего приятного, со знаком «плюс». Команда была как команда. Согласитесь, далеко не все были обладателями Кубка Украины, не все попадали в групповой раунд Лиги Европы, в Лигу конференций. В конце концов не к каждой в гости приезжал лондонский «Арсенал», не все встречались с «Бенфикой», «Андерлехтом» и другими известными клубами.

Очень жаль и обидно, что все это не засчитывается в «плюсы», которые помогали бы «Ворскле» и дальше достойно представлять свой город на спортивной арене. Лично мне от всего этого, что происходит в последнее время с полтавским клубом, на душе очень тяжело.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение
Футбол | 23 марта 2026, 07:22 0
Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение
Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение

Янаков объяснил, почему переехал в Европу

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 15
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Футбол | 22.03.2026, 09:12
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Популярные новости
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 13
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
