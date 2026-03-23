Экс-тренер Ворсклы: «От ситуации с клубом на душе очень тяжело»

Разговоры о финансовых проблемах «Ворсклы» появились давно и уже на протяжении многих лет ни для кого не являются секретом.

О задолженностях по зарплате и премиальным футболисты открыто говорили еще во время работы главным тренером Василия Сачко, затем так было и при других наставниках, когда в команде работали Виталий Косовский, Юрий Максимов, Виктор Скрипник, Сергей Долганский. Трансферные баны стали для полтавского клуба традиционным явлением. Однако в прошлом году накопленные за длительный период долги прозвучали уже слишком громким сигналом SOS, после чего над «Ворсклой» нависла угроза исчезновения клуба с футбольной карты страны.

Один из авторитетных украинских специалистов Иван Балан, который на протяжении многих сезонов работал в тренерском штабе «бело-зеленых», прокомментировал ситуацию с ведущим клубом Полтавы в разговоре с корреспондентом Sport.ua.

– Ситуация с будущим клуба не вселяет оптимизма. Что думаете по этому поводу?

– Знаете, в этой ситуации мне приходят на ум слова из одной песни: «Надейся и жди». Больше ничего не остается делать. «Ворскле» нужна серьезная финансовая поддержка – а ее нет. И хотя руководство клуба уверяет, что все будет хорошо, пока что этот вопрос топчется на месте. Так что сколько бы мы по этому поводу ни сетовали и ни размышляли, что и как, а поспособствовать этой проблеме не сможем.

Для того чтобы ее оценивать, нужно в совершенстве владеть ситуацией. А когда ее не знаешь, то можно ненароком обидеть того или иного человека. Впрочем, проблемы возникли не на пустом месте. Но мы не знаем, как и почему все это имеет место. Как и не знаем, кто там руководит, почему из клуба бегут люди. Выходит, все же какая-то причина существует. Хотя я недавно читал в интернете, что владелец клуба Константин Жеваго хочет, чтобы «Ворскла» жила, и это один из позитивных моментов. А вот как оно будет дальше – трудно сказать.

– Финансовые проблемы у полтавского клуба в период вашей работы в нем уже начинали проявляться?

– Да нет, когда мы работали с Василием Сачко, все вроде бы было нормально. Если и случались незначительные задержки с выплатой, то они были несущественными. Уже потом, когда стали меняться тренеры, ситуация начала постепенно меняться.

– Что вспоминается вам из периода, проведенного в тренерском штабе «Ворсклы»?

– Вспомнить действительно есть что, причем много чего приятного, со знаком «плюс». Команда была как команда. Согласитесь, далеко не все были обладателями Кубка Украины, не все попадали в групповой раунд Лиги Европы, в Лигу конференций. В конце концов не к каждой в гости приезжал лондонский «Арсенал», не все встречались с «Бенфикой», «Андерлехтом» и другими известными клубами.

Очень жаль и обидно, что все это не засчитывается в «плюсы», которые помогали бы «Ворскле» и дальше достойно представлять свой город на спортивной арене. Лично мне от всего этого, что происходит в последнее время с полтавским клубом, на душе очень тяжело.