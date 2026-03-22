Украина. Первая лига22 марта 2026, 19:44 | Обновлено 22 марта 2026, 19:47
280
0
ФОТО. Фанаты Черноморца поддержали Ворсклу на фоне последних новостей
Полтавцы имеют огромные финансовые проблемы
Болельщики одесского «Черноморца» проявили уважение к полтавской «Ворскле» во время домашнего матча против ЮКСА в 19-м туре Первой лиги (1:0).
Одесситы на одной из трибун вывесили баннер в поддержку полтавчан на фоне последних новостей: «Ворскла» испытывает серьезные финансовые проблемы и может исчезнуть с футбольной карты.
«В Полтаве есть только один клуб – «Ворскла» его зовут», – написали болельщики.
«Ворскла» тепло поблагодарила за плакат, опубликовав фото с надписью в своих социальных сетях.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
20.03.2026, 16:33 9
20.03.2026, 18:55 25
20.03.2026, 20:32 31
22.03.2026, 08:46 1
21.03.2026, 15:02 19
22.03.2026, 14:22 54
21.03.2026, 13:15