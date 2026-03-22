ФОТО. Фанаты Черноморца поддержали Ворсклу на фоне последних новостей

Болельщики одесского «Черноморца» проявили уважение к полтавской «Ворскле» во время домашнего матча против ЮКСА в 19-м туре Первой лиги (1:0).

Одесситы на одной из трибун вывесили баннер в поддержку полтавчан на фоне последних новостей: «Ворскла» испытывает серьезные финансовые проблемы и может исчезнуть с футбольной карты.

«В Полтаве есть только один клуб – «Ворскла» его зовут», – написали болельщики.

«Ворскла» тепло поблагодарила за плакат, опубликовав фото с надписью в своих социальных сетях.