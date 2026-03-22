  4. ФОТО. Фанаты Черноморца поддержали Ворсклу на фоне последних новостей
22 марта 2026, 19:44 | Обновлено 22 марта 2026, 19:47
ФОТО. Фанаты Черноморца поддержали Ворсклу на фоне последних новостей

Полтавцы имеют огромные финансовые проблемы

22 марта 2026, 19:44 | Обновлено 22 марта 2026, 19:47
280
0
ФОТО. Фанаты Черноморца поддержали Ворсклу на фоне последних новостей
ФК Черноморец

Болельщики одесского «Черноморца» проявили уважение к полтавской «Ворскле» во время домашнего матча против ЮКСА в 19-м туре Первой лиги (1:0).

Одесситы на одной из трибун вывесили баннер в поддержку полтавчан на фоне последних новостей: «Ворскла» испытывает серьезные финансовые проблемы и может исчезнуть с футбольной карты.

«В Полтаве есть только один клуб – «Ворскла» его зовут», – написали болельщики.

«Ворскла» тепло поблагодарила за плакат, опубликовав фото с надписью в своих социальных сетях.

Андрей Витренко Источник: ФК Ворскла
