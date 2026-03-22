Один из легендарных игроков отреагировал на катастрофу в Ворскле

Сербский легионер Йован Маркоски провел в составе полтавского клуба 9 лет. За это время он успел стать обладателем Кубка Украины, поиграть в групповом раунде Лиги Европы и стать одной из легенд Ворскли в украинской истории.

О серьезном кризисе, который надолго взял в плен полтавский клуб, 45-летний специалист хорошо знает. Свое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом Sport.ua.

- Как бы прокомментировали ситуацию, которая возникла в «Ворскле»?

– Ничего нового не скажу. Почти все, что знаю, узнаю из Интернета. Конечно, понятно, что кому-то не очень хочется смотреть на все это.

Йовану Маркоски удалось пересечь отметку в две с половиной сотни матчей за «Ворсклу» в разных турнирах. В ее составе он играл начиная с сезона-2006/07 до 2014/15.