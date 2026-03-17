Вінгер Ворсклы покинул клуб. Он продолжит карьеру в Черкассах
Богдан Мышенко станет футболистом черкасского «Карбона»
Украинский полузащитник Богдан Мышенко, последним клубом которого была полтавская «Ворскла», сменит клубную прописку, перебравшись в Черкассы.
Как стало известно Sport.ua, известный украинский полузащитник переберется в расположение черкасского Карбона, который готовится заявиться во Вторую лигу Украины.
«Ждем Богдана Мишенко. Президент, вроде бы, с ним договорился», – лаконично сказал тренер Карбона Вячеслав Гамалий после одного из матчей.
За свою карьеру Богдан успел поиграть за донецкий Металлург, Десну, Александрию и другие клубы. Последним клубом Мишенко была полтавская Ворскла, переживающая сложные времена.
