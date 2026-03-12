Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. На фоне краха. Ворскла подписала нескольких исполнителей
Украина. Первая лига
12 марта 2026, 19:19 | Обновлено 12 марта 2026, 19:40
0

Полтавский клуб перевел в первую команду 5 исполнителей из ДЮСШ

ФК Ворскла

Полтавская Ворскла официально объявила о переводе в первую команду пятерых воспитанников собственной академии. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, за первую команду Ворсклы выступят: Ярослав Семенюта (2009 год рождения), Иван Поддубный (2009 год рождения), Тимофей Пидлетейчук (2009 год рождения), Тимофей Мосиенко (2009 год рождения) и Вадим.

«Мы с гордостью наблюдаем рост этих перспективных ребят, ведь именно в их сердцах живет настоящий полтавский футбольный дух. Верим у каждого, кто прошел путь от детской мечты к взрослому полю под эмблемой «Ворсклы», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Ворскла занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 турнирный балл после 18 сыгранных матчей.

Ворскла Полтава Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ворскла
