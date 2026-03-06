Гол Яремчука, Металлист 1925 вышел в полуфинал, техпоражение Александрии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 марта.

1A. Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка

На 67-й минуте форвард ударом головой отправил мяч в ворота Ланса

1B. ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол за Лион в ворота Ланса

На 67-й минуте счет в матче Кубка Франции стал 1:2

2A. Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив

Харьковчане не оставили шансов представителю Второй лиги

2B. Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины

В полуфиналы вышли: Динамо, Буковина, Металлист 1925

3A. Безумный первый тайм. Пятое фиаско подряд: Тоттенхэм уступил Кристал Пэлас

Шпоры в лондонском дерби проиграли орлам в матче 29-го тура со счетом 1:3

3B. Техническое поражение Александрии. Обнародован текст решения КДК УАФ

Хозяева поля не обеспечили надлежащее состояние газона в игре с Оболонью

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич стал игроком Эпицентра

Опытный хавбек будет играть в футболке с номером 67

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб

Фабиано Родригес Перейра будет выступать за «Палмейрас»

5, С почином. Женская сборная Украины по гандболу победила Литву

Сине-желтые одержали первую победу в отборе на ЧЕ-2026

6A. Украинская пара завоевала бронзу на юниорском ЧМ-2026 по фигурному катанию

Ханна Херрера и Иван Хобта заняли третье место на соревнованиях в Таллинне

6B. Лучкин завоевал серебро на юниорском ЧМ по сноубордингу в биг-эйр

Дмитрию до победы в канадском Калгари не хватило всего 0,75 балла

7. Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс

Даяна не оставила шансов Чжан Шуай и вышла в 1/32 финала в Калифорнии

8. ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое

Соперником украинца станет Вильмер Барон

9A. Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ

Прошел первый старт на этапах Кубка мира по биатлону после Олимпиады-2026

9B. Противостояние сестер, бронза словачки и многострадальный глобус для Лу

Впечатления от женской индивидуальной гонки на 7-м этапе Кубка мира

10A. Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026

Правила предоставляют широкое пространство для маневров

10B. Совпадение или кризис? Почему клубы Серии А провалились в Лиге чемпионов

«Аталанта» – единственный представитель Италии в 1/8 финала ЛЧ