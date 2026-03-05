Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 08:50 |
434
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб

Фабиано Родригес Перейра будет выступать за «Палмейрас»

05 марта 2026, 08:50 |
434
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб
ФК Палмейрас. Фабиано Родригес Перейра

19-летний вингер «Карпат» Фабиано Родригес Перейра покинул Украину и продолжит карьеру в родной для него Бразилии.

Футболист на правах годичной аренды с опцией выкупа перешел в «Палмейрас», где будет выступать за юношескую команду.

Официально «Карпаты» пока еще не сообщали об уходе Фабиано, однако бразильский легионер уже отзаявлен львовским клубом на текущий сезон, информация о чем содержится на сайте украинской Премьер-лиги.

«Палмейрас» является одним из наиболее титулованных клубов Бразилии. Эта команда 12 раз побеждала в национальном чемпионате, а также трижды брала Кубок Либертадорес.

upl.ua

По теме:
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Француз, разорвавший контракт с Кривбассом, уехал в Казахстан
Вингер Карпат продолжит карьеру в бразильском Палмейрасе
Фабиано Родригес Перейра Карпаты Львов Палмейрас трансферы УПЛ аренда игрока трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Палмейрас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Футбол | 04 марта 2026, 18:14 0
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала

Летом Мадрид могут покинуть три футболиста

Сергей РЕБРОВ: «Говорил с Судаковым, но я же не могу позвонить Моуриньо»
Футбол | 05 марта 2026, 08:44 1
Сергей РЕБРОВ: «Говорил с Судаковым, но я же не могу позвонить Моуриньо»
Сергей РЕБРОВ: «Говорил с Судаковым, но я же не могу позвонить Моуриньо»

Наставник сборной Украины – об игровой практике Ильи Забарного и полузащитника «Бенфики»

Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 05.03.2026, 08:00
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»
Футбол | 04.03.2026, 09:34
Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»
Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Маслов
Всё равно от него пользы никакой.
Ответить
0
Популярные новости
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 33
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
03.03.2026, 17:52
Биатлон
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
03.03.2026, 08:09 57
Футбол
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
03.03.2026, 12:31 3
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем