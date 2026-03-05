ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб
Фабиано Родригес Перейра будет выступать за «Палмейрас»
19-летний вингер «Карпат» Фабиано Родригес Перейра покинул Украину и продолжит карьеру в родной для него Бразилии.
Футболист на правах годичной аренды с опцией выкупа перешел в «Палмейрас», где будет выступать за юношескую команду.
Официально «Карпаты» пока еще не сообщали об уходе Фабиано, однако бразильский легионер уже отзаявлен львовским клубом на текущий сезон, информация о чем содержится на сайте украинской Премьер-лиги.
«Палмейрас» является одним из наиболее титулованных клубов Бразилии. Эта команда 12 раз побеждала в национальном чемпионате, а также трижды брала Кубок Либертадорес.
