ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб

19-летний вингер «Карпат» Фабиано Родригес Перейра покинул Украину и продолжит карьеру в родной для него Бразилии.

Футболист на правах годичной аренды с опцией выкупа перешел в «Палмейрас», где будет выступать за юношескую команду.

Официально «Карпаты» пока еще не сообщали об уходе Фабиано, однако бразильский легионер уже отзаявлен львовским клубом на текущий сезон, информация о чем содержится на сайте украинской Премьер-лиги.

«Палмейрас» является одним из наиболее титулованных клубов Бразилии. Эта команда 12 раз побеждала в национальном чемпионате, а также трижды брала Кубок Либертадорес.