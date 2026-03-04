Вингер Карпат продолжит карьеру в бразильском Палмейрасе

19-летний вингер «Карпат» Фабиано Родригес Перейра покидает украинский клуб и возвращается в Бразилию.

О переходе молодого игрока с «зелено-белыми» договорился «Палмейрас».

Отмечается, что Фабиано будет выступать за «Палмейрас» U-20. Бразильский клуб арендовал игрока до конца января 2027 года с опцией выкупа.

Фабиано перешел в «Карпаты» в марте минувшего года за 70 тысяч евро из «Ботафого». С тех пор сыграл 12 официальных матчей за украинскую команду, отличившись 1 голом и 2 ассистами.