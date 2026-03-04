Украина. Премьер лига04 марта 2026, 22:47 |
589
1
Вингер Карпат продолжит карьеру в бразильском Палмейрасе
Фабиано вернулся на родину, где проведет как минимум год
04 марта 2026, 22:47 |
589
19-летний вингер «Карпат» Фабиано Родригес Перейра покидает украинский клуб и возвращается в Бразилию.
О переходе молодого игрока с «зелено-белыми» договорился «Палмейрас».
Отмечается, что Фабиано будет выступать за «Палмейрас» U-20. Бразильский клуб арендовал игрока до конца января 2027 года с опцией выкупа.
Фабиано перешел в «Карпаты» в марте минувшего года за 70 тысяч евро из «Ботафого». С тех пор сыграл 12 официальных матчей за украинскую команду, отличившись 1 голом и 2 ассистами.
Напевно молодий вік дав про себе знати, не витримав відстань
