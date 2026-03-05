Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Харьковчане не оставили шансов представителю Второй лиги
В Ковалевке состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и киевский «Локомотив».
Отчет о матче ожидайте позже.
Кубок Украины. 1/4 финала.
«Металлист 1925» – «Локомотив» Киев – 3:0
Голы: Забергджа (15), Итодо (69), Рашица (90+2)
Предупреждения: Багрий (48), П.Савчук (74)
«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Антюх (Рашица, 63), Чурко (Баптистелла, 63), Аревало (Литвиненко, 70), Забергджа (Ари Моура, 78), Итодо (Кастильо, 78).
«Локомотив» Киев: Белименко, Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрий, Головатенко (Мочевинский, 63), Мальниченко, А.Савчук (Сахид, 75), П.Савчук (Сабалаев, 80), Тыменко (Зубков, 75), Мордас.
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Стадион «Колос» (Ковалевка)
