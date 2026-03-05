Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Металлист 1925
05.03.2026 13:00 – FT 3 : 0
Локомотив Киев
05 марта 2026, 14:57 | Обновлено 05 марта 2026, 15:00
521
16

Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив

Харьковчане не оставили шансов представителю Второй лиги

16 Comments
ФК Металлист 1925

В Ковалевке состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и киевский «Локомотив».

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Металлист 1925» – «Локомотив» Киев – 3:0

Голы: Забергджа (15), Итодо (69), Рашица (90+2)

Предупреждения: Багрий (48), П.Савчук (74)

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Антюх (Рашица, 63), Чурко (Баптистелла, 63), Аревало (Литвиненко, 70), Забергджа (Ари Моура, 78), Итодо (Кастильо, 78).

«Локомотив» Киев: Белименко, Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрий, Головатенко (Мочевинский, 63), Мальниченко, А.Савчук (Сахид, 75), П.Савчук (Сабалаев, 80), Тыменко (Зубков, 75), Мордас.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЛОКОМОТИВ КИЕВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Локомотив Киев отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Olexiy_Kharkiv
Три голи = три гармати.
В ліву дев'ятку від Забергджи й Ітодо, в праву - від Рашиці
Дякуємо, хлопці. Металіст 1925 сила! Кубок Харкову!🏆💛💙
Ответить
+5
_9Quantum19_UPL💙💛
Впевнено. Переконливо. Не без помилок. Є над чим працювати. Дякуємо команді за перемогу та красиві забиті м'ячі.💛💙💙💛🕊️😎🏆
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
AK.229
👏👏
Ответить
+5
Євгеній Січкаренко
Дуже добре
Ответить
+4
Дырчик
Кубок Харькову ☝️
Ответить
+4
Отаман
Дуже добре і все буде добре🥳
Ответить
+3
Maks

Харьков 3:0 Киев
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
maksimisgreat
Харьков - Киев 3:0.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Дырчик
Пумочка, Сержочка тернопольская и таксист, как вам игра будущего обладателя кубка? ☝️
Ответить
+2
Maks
Развпятьлетние опять зря потратили время
Ответить
+2
