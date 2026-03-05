В четвертьфинале Кубка Украины сезона 2025-2026, в четверг, 5 марта, в Ковалевке встретятся «Металлист 1925» и «Локомотив». Номинальные хозяева остались одними из немногих представителей элиты на турнире, примут участника Второй лиги, стремящегося написать новую историю своих выступлений в кубке.

Металлист 1925

Для харьковчан этот кубковый розыгрыш является самым успешным, потому что команда Младена Бартуловича уже написала новую историю, оформив дебютный выход в четвертьфинал турнира. Безусловно, для «Металлиста 1925» это очень неплохой результат, но на пути команде попадались не столь сильные соперники по рангу в лице «Оболони» и «Агробизнеса» (также обыгран любительский «Колос» Полонное).

И хотя эти поединки завершились для «Металлиста 1925» положительно, однако моментами у харьковского клуба возникали трудности на пути к цели. Однако сейчас учитывая амбиции команды попасть в еврокубки, Кубок мог бы стать идеальной возможностью воплотить эти мысли в реальность.

Но на очереди четвертьфинал с «Локомотивом», который на первый взгляд выглядит слабым оппонентом, однако столичный клуб доказал, что он неслучайно оказался среди восьмерки лучших команд.

Локомотив

Мало кто мог в этом подумать, однако команда Сергея Карпенко совершила настоящее чудо, выступая во Второй лиге, пройдя сразу три стадии на пути в 1/4 финала. По сравнению с «Металлистом 1925», «железнодорожники» сначала одолели «Колос», потом обыграли «Верес», и напоследок разобрались с винницкой «Нивой», поэтому для них данный успех, несмотря на возможный неудовлетворительный результат, будет более ценным и значимым.

Однако столичный клуб планирует задержаться в национальном кубке, а тем более впервые попасть в полуфинал, куда в последний раз командам из Второй лиги удавалось пройти еще в 2018 году («Днепру-1»).

Но для этого нужно обыгрывать «Металлист 1925», который на бумаге выглядит гораздо более сильным соперником, однако, как мы знаем, не всегда деньги играют в футбол.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Обе команды впервые в своей истории смогли добраться до четвертьфинала, поэтому при всем желании лишь один из этих участников продолжит свои выступления в следующей стадии. И харьковчане, и «железнодорожники» прошли тернистый путь, но «Локомотив» настолько повысил свою планку, что кто-то должен остановить их поезд в Кубке Украины, а потому мы прогнозируем победу команды Младена Бартуловича.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Мартынюк, Дубко, Шабанов, Крупский, Аревало, Калюжный, Когут, Калитвинцев, Забергджа, Итодо

«Локомотив»: Белименко, Лукьянчук, Коновалов, Сираш, Ярмак, Мочевинский, Мельниченко, А. Савчук, П. Савчук, Головатенко, Зубков

