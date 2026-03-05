Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Продолжится ли сказка «железнодорожников»?
В четвертьфинале Кубка Украины сезона 2025-2026, в четверг, 5 марта, в Ковалевке встретятся «Металлист 1925» и «Локомотив». Номинальные хозяева остались одними из немногих представителей элиты на турнире, примут участника Второй лиги, стремящегося написать новую историю своих выступлений в кубке.
Металлист 1925
Для харьковчан этот кубковый розыгрыш является самым успешным, потому что команда Младена Бартуловича уже написала новую историю, оформив дебютный выход в четвертьфинал турнира. Безусловно, для «Металлиста 1925» это очень неплохой результат, но на пути команде попадались не столь сильные соперники по рангу в лице «Оболони» и «Агробизнеса» (также обыгран любительский «Колос» Полонное).
И хотя эти поединки завершились для «Металлиста 1925» положительно, однако моментами у харьковского клуба возникали трудности на пути к цели. Однако сейчас учитывая амбиции команды попасть в еврокубки, Кубок мог бы стать идеальной возможностью воплотить эти мысли в реальность.
Но на очереди четвертьфинал с «Локомотивом», который на первый взгляд выглядит слабым оппонентом, однако столичный клуб доказал, что он неслучайно оказался среди восьмерки лучших команд.
Локомотив
Мало кто мог в этом подумать, однако команда Сергея Карпенко совершила настоящее чудо, выступая во Второй лиге, пройдя сразу три стадии на пути в 1/4 финала. По сравнению с «Металлистом 1925», «железнодорожники» сначала одолели «Колос», потом обыграли «Верес», и напоследок разобрались с винницкой «Нивой», поэтому для них данный успех, несмотря на возможный неудовлетворительный результат, будет более ценным и значимым.
Однако столичный клуб планирует задержаться в национальном кубке, а тем более впервые попасть в полуфинал, куда в последний раз командам из Второй лиги удавалось пройти еще в 2018 году («Днепру-1»).
Но для этого нужно обыгрывать «Металлист 1925», который на бумаге выглядит гораздо более сильным соперником, однако, как мы знаем, не всегда деньги играют в футбол.
Статистика встреч
Между собой команды на официальном уровне ни разу не встречались.
Прогноз на противостояние
Обе команды впервые в своей истории смогли добраться до четвертьфинала, поэтому при всем желании лишь один из этих участников продолжит свои выступления в следующей стадии. И харьковчане, и «железнодорожники» прошли тернистый путь, но «Локомотив» настолько повысил свою планку, что кто-то должен остановить их поезд в Кубке Украины, а потому мы прогнозируем победу команды Младена Бартуловича.
Ориентировочные составы:
«Металлист 1925»: Мозиль, Мартынюк, Дубко, Шабанов, Крупский, Аревало, Калюжный, Когут, Калитвинцев, Забергджа, Итодо
«Локомотив»: Белименко, Лукьянчук, Коновалов, Сираш, Ярмак, Мочевинский, Мельниченко, А. Савчук, П. Савчук, Головатенко, Зубков
1. КВИТОК У ЄВРОПУ
Кубок для Харкова - це найкоротший шлях до Європи. Власники клубу будують проект континентального масштабу, і вихід у півфінал Кубка — лише проміжна зупинка.
2. ВІДСУТНІСТЬ ІГРОВОГО ТОНУСУ
Локомотив просто сяде фізично вже до 30-ї хвилини, коли ноги перестануть слухати голову. Для Харкова, який вже набрав оберти, це буде прогулянка на тлі втомленого суперника.
3. ЦЕНТР ПОЛЯ ПІД ЗАМКОМ
Іван Калюжний просто випалить центральне коло. Його інтелект та фізична міць не дадуть Локомотиву навіть вийти з власної половини поля.
5. ІСТОРИЧНО ЗРУЧНИЙ СУПЕРНИК
За всю історію Локо зміг забити харків’янам лише один гол, отримавши у відповідь аж чотири (3 серпня 2024). Це чіткий маркер прірви в класі, яка з того часу стократ збільшилася