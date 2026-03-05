Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Локомотив. Текстовая трансляция матча
Кубок Украины
Металлист 1925
05.03.2026 15:30 - : -
Локомотив Киев
Кубок Украины
05 марта 2026, 07:58 | Обновлено 05 марта 2026, 09:16
Металлист 1925 – Локомотив. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Кубка Украины

Металлист 1925 – Локомотив. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В четверг, 5 марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» встретится с «Локомотивом». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 15:30.

Жребий свел в очном противостоянии двух дебютантов этой стадии, где с одной стороны «Металлист 1925» – один из крепких коллективов УПЛ, и потенциальный кандидат на трофей, и «Локомотив», который в этом сезоне поразил всех, одолев соперников из элиты украинского футбола («Колос» и «Верес»). Сравнивая обе команды, безусловно, харьковчане выглядят фаворитами по всем критериям, но в футболе случаются чудеса, а потому «железнодорожники» попытаются пройти и харьковский клуб на пути к полуфинальной стадии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Локомотив», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.4 для «Металлиста 1925» и 7.67 для «Локомотива». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

