Металлист 1925 – Локомотив. Текстовая трансляция матча

В четверг, 5 марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» встретится с «Локомотивом». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 15:30.

Жребий свел в очном противостоянии двух дебютантов этой стадии, где с одной стороны «Металлист 1925» – один из крепких коллективов УПЛ, и потенциальный кандидат на трофей, и «Локомотив», который в этом сезоне поразил всех, одолев соперников из элиты украинского футбола («Колос» и «Верес»). Сравнивая обе команды, безусловно, харьковчане выглядят фаворитами по всем критериям, но в футболе случаются чудеса, а потому «железнодорожники» попытаются пройти и харьковский клуб на пути к полуфинальной стадии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Локомотив», за которой можно следить в украинской версии сайта.

