Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Локомотив – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор
Кубок Украины
05 марта 2026, 14:59 | Обновлено 05 марта 2026, 15:13
Смотрите видеообзор четвертьфинала Кубка Украины

Металлист 1925

«Металлист 1925» встретился с киевским «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Украины.

Поединок состоялся 5 марта и прошел в Ковалевке на стадионе «Колос».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева добыли победу со счетом 3:0. В первой 45-минутке отличился Батон Забергджа, а во второй – Питер Итодо и Рашица.

Соперник команды Бартуловича по полуфиналу стает известен после жеребьевки.

Кубок Украины. 1/4 финала

Металлист 1925 – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Забергджа, 15, Итодо, 69, Рашица, 90+2

По теме:
Бартулович оценил выход в полуфинал Кубка Украины и сказал о сопернике
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 видео голов и обзор Локомотив Киев Батон Забергджа Питер Итодо Эрмир Рашица
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
