«Металлист 1925» встретился с киевским «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Украины.

Поединок состоялся 5 марта и прошел в Ковалевке на стадионе «Колос».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева добыли победу со счетом 3:0. В первой 45-минутке отличился Батон Забергджа, а во второй – Питер Итодо и Рашица.

Соперник команды Бартуловича по полуфиналу стает известен после жеребьевки.

Кубок Украины. 1/4 финала

Металлист 1925 – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Забергджа, 15, Итодо, 69, Рашица, 90+2