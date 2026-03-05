Металлист 1925 – Локомотив – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор четвертьфинала Кубка Украины
«Металлист 1925» встретился с киевским «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Украины.
Поединок состоялся 5 марта и прошел в Ковалевке на стадионе «Колос».
Хозяева добыли победу со счетом 3:0. В первой 45-минутке отличился Батон Забергджа, а во второй – Питер Итодо и Рашица.
Соперник команды Бартуловича по полуфиналу стает известен после жеребьевки.
Кубок Украины. 1/4 финала
Металлист 1925 – Локомотив Киев – 3:0
Голы: Забергджа, 15, Итодо, 69, Рашица, 90+2
