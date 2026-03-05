Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026

Начало совместной военной операции Израиля, США, а также их союзников против нынешнего правящего режима Ирана привело не только к возникновению очередной точки нестабильности на карте, но и к сомнениям по поводу того, что предстоящий чемпионат мира по футболу, который впервые в истории должен быть разыгран среди 48 команд-участниц, в итоге состоится без каких-либо организационных проблем и пертурбаций.

Практически сразу же после вспыхнувших военных действий на Ближнем Востоке авторитетное испанское издание Marca вышло с новостью о том, что сборная Ирана будет бойкотировать ЧМ-2026, если Международная федерация футбола (ФИФА) не лишит США права принимать матчи турнира наряду с Канадой и Мексикой. И пускай впоследствии в прессе появились слова посла Ирана в Испании Резы Забиба о том, что «Персидские леопарды» не имеют планов сниматься с розыгрыша мундиаля, в руководстве ФИФА все равно задумались над происходящим и над потенциальной возможностью поиска замены для иранской национальной сборной. Более того, некоторые источники даже назвали вполне конкретную команду, которая заменит сборную Ирана на ЧМ-2026, если та откажется от участия в турнире – якобы «преемником» может стать национальная команда Нигерии, хотя вопросов о том, почему представителя Азии заменит команда из Африки подобная рокировка, если она все же произойдет, вызовет огромное множество.

Сборная Ирана оказалась одной из первых, кому удалось успешно преодолеть квалификацию на ЧМ-2026 через отборочный турнир в зоне АФК. По результатам жеребьевки финальной части «Персидские леопарды» угодили в группу G, где должны будут сыграть против Новой Зеландии, Бельгии и Египта на стадионах в Лос-Анджелесе (первые две игры) и Сиэтле.

На текущий момент, если доверять источникам авторитетного издания The Athletic, ситуация действительно выглядит таким образом, что никаких изменений в формате проведения ЧМ-2026 ФИФА вносить не планирует. Вроде бы как новости о бойкоте мундиаля, если тот будет проходить в США, со стороны Ирана также являются не более, чем элементом информационной борьбы и шумихи, но… На самом деле, боссы мирового футбола прекрасно осознают серьезность ситуации и тот факт, что она все еще продолжает развиваться, пока не имея очевидных и конкретных сроков к окончанию. По этой причине вовсе не абсурдными выглядят угрозы из Ирана о бойкоте ЧМ-2026 национальной командой этой страны, тем более, что поводом для этого могут стать не только военные действия, но еще и уже введенные запреты со стороны администрации президента США Дональда Трампа в вопросах въезда в страну иранских граждан.

Если все-таки рассмотреть ситуацию с гипотетическим отказом иранской футбольной сборной принять участие в ЧМ-2026, то неизбежно возникает вопрос: как можно «компенсировать» внезапное снятие с турнира одной из команд-участниц? Насколько реальны слухи о сборной Нигерии, и вообще, какая свобода действий будет у ФИФА в вопросе поиска замены для иранцев как одного из участников ЧМ-2026?

Регламент, в частности статья 6, рассматривает эту возможность довольно расплывчато: пункт 5 гласит, что «если национальная сборная – участник турнира – отказывается от участия в нем, или матч не может быть сыгран, или отменяется по причине форс-мажора, то организационный орган, уполномоченный ФИФА (включая Центр управления турниром), принимает решение по этому вопросу на свое собственное усмотрение. Он предпринимает любые действия, которые сочтет необходимыми». Короче говоря, ФИФА может делать все, что пожелает. Подтверждение этого также содержится и в статье 6.7: «Если какая-либо ассоциация откажется от участия в чемпионате мира по футболу и/или будет исключена из него, ФИФА принимает решение по этому вопросу по своему собственному усмотрению и предпринимает любые действия, которые сочтет необходимыми. ФИФА также может принять решение о замене соответствующей участвующей ассоциации другой ассоциацией».

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана по футболу

Таким образом, слухи о возможной замене Ирана на Нигерию не являются чем-то фантастическим. Исходя из регламентных норм, подобного рода рокировка действительно возможна и ФИФА имеет все права, чтобы ее осуществить. Другой вопрос, что это в любом случае будет крайне непростым выбором для организации, так как в последний раз от участия в чемпионате мира команда-участница отказывалась еще в далеком 1950 году. Тогда по разным причинам на мундиаль не поехали сразу четыре сборные – Шотландии, Турции, Индии и Франции. Причем подыскать им замену у ФИФА в кратчайшие сроки так и не вышло, и в итоге в одной из групп в финальном турнире было лишь два участника (Уругвай и Боливия), а в еще одной – три (Швеция, Италия, Парагвай) вместо четырех.

Впрочем, относительно недавно, а именно летом 2025 года, ФИФА сталкивалась с похожей ситуацией. Тогда, напомним, из числа участников клубного чемпионата мира был исключен мексиканский «Леон», имевший одного и того же владельца, что и «Пачука», а это противоречило правилам. В итоге организаторам пришлось находить решение, и ФИФА решила организовать плей-офф между двумя командами, представляющими ту же конфедерацию – КОНКАКАФ. Спор в дополнительном матче за право сыграть на КЧМ-2025 выиграл американский «Лос-Анджелес», который в дополнительное время сумел сломить сопротивление мексиканской «Америки» (2:1).

В случае, если от участия в ЧМ-2026 откажется сборная Ирана, ФИФА может поступить аналогично. Если посмотреть на квалификацию в зоне АФК, Ирак отобрался в межконтинентальный плей-офф и, следовательно, все еще претендует на прямой выход в финальную часть турнира. Если иракцы не сумеют завоевать путевку, то для них вполне может быть организован дополнительный матч против сборной Объединенных Арабских Эмиратов, которая оказалась проигравшей в пятом раунде квалификации АФК, то есть была лучшей среди остальных сборных региона, которые не попали на ЧМ-2026.

С другой стороны, как мы уже выяснили, регламент в целом предоставляет организации, которой руководит Джанни Инфантино, фактически неограниченную свободу действий на случай бойкота иранской сборной финальной части ЧМ-2026. Поэтому практически любая национальная команда, которая по спортивному принципу не квалифицировалась на мундиаль, пусть даже из другой, не обязательно азиатской, конфедерации, может быть «возвращена» в игру. Наши мысли в этой связи сразу же обращаются к европейским командам и, возможно, к сборной Украины, которая также участвует в плей-офф за выход в финальную часть и, следовательно, рискует выбыть. Однако суть заключается в том, что на данном этапе любая гипотеза верна. Потому что правила ничего не проясняют; на самом деле, они остаются максимально расплывчатыми и дают ФИФА пространство для маневра. Возможно, это такое совпадение, а может быть, и нет…