Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка

Вечером 5 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Франции.

Украинский форвард Роман Яремчук впервые забил гол за Лион.

На 67-й минуте Яремчук ударом головой отличился за французскую команду.

В первом тайме Флориан Товен (23 мин) и Абдалла Сима (45+1 мин) принесли преимущество гостям (2:0).

После гола Яремчука счет стал 1:2, и хозяева поля сумели спасти игру благодаря голу Реми Имбера на 90+4 минуте.

В футбольной лотерее больше повезло гостям (пен. 5:4), а Лион выбыл из Кубка.

В 1/2 финала Кубка Франции вышли: Страсбург, Ницца, Тулуза, Ланс. Полуфиналы пройдут 22 апреля, а финал запланирован на 23 мая.

Кубок Франции. 1/4 финала, 5 марта 2026

Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Роман Яремчук, 67, Реми Имбер, 90+4 – Флориан Товен, 23, Абдалла Сима, 45+1

Фотогалерея: Роман Яремчук