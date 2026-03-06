Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Франции
Лион
05.03.2026 22:10 – FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Ланс
Франция
06 марта 2026, 00:22 | Обновлено 06 марта 2026, 00:27
228
1

Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка

На 67-й минуте украинский форвард ударом головой отправил мяч в ворота Ланса

06 марта 2026, 00:22 | Обновлено 06 марта 2026, 00:27
228
1 Comments
Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Вечером 5 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Франции.

Украинский форвард Роман Яремчук впервые забил гол за Лион.

На 67-й минуте Яремчук ударом головой отличился за французскую команду.

В первом тайме Флориан Товен (23 мин) и Абдалла Сима (45+1 мин) принесли преимущество гостям (2:0).

После гола Яремчука счет стал 1:2, и хозяева поля сумели спасти игру благодаря голу Реми Имбера на 90+4 минуте.

В футбольной лотерее больше повезло гостям (пен. 5:4), а Лион выбыл из Кубка.

В 1/2 финала Кубка Франции вышли: Страсбург, Ницца, Тулуза, Ланс. Полуфиналы пройдут 22 апреля, а финал запланирован на 23 мая.

Кубок Франции. 1/4 финала, 5 марта 2026

Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Роман Яремчук, 67, Реми Имбер, 90+4 – Флориан Товен, 23, Абдалла Сима, 45+1

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
