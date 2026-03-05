Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол за Лион в ворота Ланса
Кубок Франции
Лион
05.03.2026 22:10 – FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Ланс
Франция
05 марта 2026, 23:36 | Обновлено 05 марта 2026, 23:56
1030
0

ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол за Лион в ворота Ланса

На 67-й минуте счет в матче Кубка Франции стал 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук забил гол за Лион в ворота Ланса.

Команды проводят матч четвертьфинала Кубка Франции.

На 67-й минуте Яремчук ударом головой впервые отличился за французскую команду.

В первом тайме Флориан Товен (23 мин) и Абдалла Сима (45+1 мин) принесли преимущество гостям (2:0)

После гола Яремчука счет стал 1:2, до завершения матча остается 23 минуты.

ГОЛ! 1:2. Роман Яремчук, 67 мин

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Remi Himbert (Лион), асcист Корентен Толиссо.
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Товен (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эндрик Фелипе (Лион).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Mamadou Sangare (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Маттьё Юдоль (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Тайлер Мортон (Лион).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Сауд Абдулхамид (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Корентен Толиссо (Лион).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Фофана (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Карабец (Лион).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Лион), асcист Remi Himbert.
64’
Артур Мазуаку (Ланс) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Ланс).
