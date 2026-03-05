ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол за Лион в ворота Ланса
На 67-й минуте счет в матче Кубка Франции стал 1:2
Украинский форвард Роман Яремчук забил гол за Лион в ворота Ланса.
Команды проводят матч четвертьфинала Кубка Франции.
На 67-й минуте Яремчук ударом головой впервые отличился за французскую команду.
В первом тайме Флориан Товен (23 мин) и Абдалла Сима (45+1 мин) принесли преимущество гостям (2:0)
После гола Яремчука счет стал 1:2, до завершения матча остается 23 минуты.
ГОЛ! 1:2. Роман Яремчук, 67 мин
67' 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡 💥— Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2026
Sur un magnifique centre de Rémi Himbert, Roman Yaremchuk vient placer sa tête pour réduire l'écart ! 👊
Allez !!!
1-2 #OLRCL pic.twitter.com/tR4dJK28Jy
События матча
