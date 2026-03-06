Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Франции
Вечером 5 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции между командами Лион и Ланс.
В драматичном поединке украинский форвард Роман Яремчук впервые отличился за Лион.
В первом тайме для гостей забили Флориан Товен (23 мин) и Абдалла Сима (45+1 мин).
На 67-й минуте Роман Яремчук ударом головой отквитал один мяч.
Хозяева поля спасти игру в компенсированное время, Реми Имбер забил на 90+4 минуте.
В серии пенальти выиграл Ланс (пен. 5:4), а Лион выбыл из Кубка.
Кубок Франции. 1/4 финала, 5 марта 2026
Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5)
Голы: Роман Яремчук, 67, Реми Имбер, 90+4 – Флориан Товен, 23, Абдалла Сима, 45+1
Видео голов и обзор матча
События матча
