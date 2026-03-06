Вечером 5 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции между командами Лион и Ланс.

В драматичном поединке украинский форвард Роман Яремчук впервые отличился за Лион.

В первом тайме для гостей забили Флориан Товен (23 мин) и Абдалла Сима (45+1 мин).

На 67-й минуте Роман Яремчук ударом головой отквитал один мяч.

Хозяева поля спасти игру в компенсированное время, Реми Имбер забил на 90+4 минуте.

В серии пенальти выиграл Ланс (пен. 5:4), а Лион выбыл из Кубка.

Кубок Франции. 1/4 финала, 5 марта 2026

Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Роман Яремчук, 67, Реми Имбер, 90+4 – Флориан Товен, 23, Абдалла Сима, 45+1

Видео голов и обзор матча