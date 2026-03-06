Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов
Кубок Франции
Лион
05.03.2026 22:10 – FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Ланс
Франция
31
0

Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Франции

Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Вечером 5 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции между командами Лион и Ланс.

В драматичном поединке украинский форвард Роман Яремчук впервые отличился за Лион.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом тайме для гостей забили Флориан Товен (23 мин) и Абдалла Сима (45+1 мин).

На 67-й минуте Роман Яремчук ударом головой отквитал один мяч.

Хозяева поля спасти игру в компенсированное время, Реми Имбер забил на 90+4 минуте.

В серии пенальти выиграл Ланс (пен. 5:4), а Лион выбыл из Кубка.

Кубок Франции. 1/4 финала, 5 марта 2026

Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Роман Яремчук, 67, Реми Имбер, 90+4 – Флориан Товен, 23, Абдалла Сима, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Remi Himbert (Лион), асcист Корентен Толиссо.
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Товен (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эндрик Фелипе (Лион).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Mamadou Sangare (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Маттьё Юдоль (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Тайлер Мортон (Лион).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Сауд Абдулхамид (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Корентен Толиссо (Лион).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Фофана (Ланс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Карабец (Лион).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Лион), асcист Remi Himbert.
64’
Артур Мазуаку (Ланс) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Ланс).
По теме:
ФОТО. Лион покинул Кубок Франции, Яремчук забил первый гол в составе львов
Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка
Яремчук стал 6-м украинцем, забивавшим в Кубке Франции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

