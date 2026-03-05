5 марта на Олимпик Лионнез пройдет матч четвертьфинала Кубка Франции, в котором Лион встретится с Лансом. Поединок начнется в 22:10 по киевскому времени.

Лион

Команда смогла в прошлом сезоне занять только шестое место, причем тогда Страсбур получилось опередить лишь по дополнительным показателям. Потом было непростое лето, когда через суды пытались проект если не во второй дивизион отправить из-за финансовых проблем, то как минимум перевести в Лигу конференций. Но в итоге получилось удержать все свои позиции. И в Лиге Европы французы были лучшими в основном раунде.

Достаточно успешно они играют и на внутренней арене. Да, подопечные Паулу Фонсеки уступили и Страсбуру, и Марселю. Но до этого побеждали в тринадцати матчах кряду. В том числе в кубке за это время получилось пройти трех противников. Среди них был и достаточно сильный Лилль, с которым на выезде получилось добиться победы с итоговым счетом 3:1.

Ланс

Клуб после долгого прозябания в Лиге 2 успел пошуметь после возвращения в высший дивизион. Он там даже вторым становился, по сути, показав максимальный результат из возможных в реалиях французского футбола. Но прошлой весной закончил восьмым, оставшись без пропуска в еврокубки.

Сейчас, под руководством Пьера Сажа, снова получается замахиваться на роль главной сенсации этого сезона во французском футболе. Более того, сейчас не просто идут игроки вторыми после ПСЖ - немалую часть времени удавалось возглавлять турнирную таблицу Лиги 1! Правда, на стыке зимы и весны, кажется, все-таки начинается спад. Сначала после четырех побед кряду, в том числе над Труа в рамках предыдущего кубкового этапа, проиграли дома Монако 2:3, а потом ограничились ничьей со Страсбуром.

Статистика личных встреч

У Ланса было три победы при одной ничьей. Но в этом сезоне он дома проиграл 0:1 в рамках Лиги 1.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и очень небольшое, хозяевам. Но оба клуба не в лучшей форме, потому ограничимся ставкой на оба забьют (коэффициент - 1,6).