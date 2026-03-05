Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лион – Ланс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Франции
Кубок Франции
Лион
05.03.2026 22:10 - : -
Ланс
Кубок Франции
05 марта 2026, 16:39 | Обновлено 05 марта 2026, 16:46
219
0

Лион – Ланс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Франции

Поединок состоится 5 марта и начнется в 22:10 по Киеву

Лион – Ланс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта на Олимпик Лионнез пройдет матч четвертьфинала Кубка Франции, в котором Лион встретится с Лансом. Поединок начнется в 22:10 по киевскому времени.

Лион

Команда смогла в прошлом сезоне занять только шестое место, причем тогда Страсбур получилось опередить лишь по дополнительным показателям. Потом было непростое лето, когда через суды пытались проект если не во второй дивизион отправить из-за финансовых проблем, то как минимум перевести в Лигу конференций. Но в итоге получилось удержать все свои позиции. И в Лиге Европы французы были лучшими в основном раунде.

Достаточно успешно они играют и на внутренней арене. Да, подопечные Паулу Фонсеки уступили и Страсбуру, и Марселю. Но до этого побеждали в тринадцати матчах кряду. В том числе в кубке за это время получилось пройти трех противников. Среди них был и достаточно сильный Лилль, с которым на выезде получилось добиться победы с итоговым счетом 3:1.

Ланс

Клуб после долгого прозябания в Лиге 2 успел пошуметь после возвращения в высший дивизион. Он там даже вторым становился, по сути, показав максимальный результат из возможных в реалиях французского футбола. Но прошлой весной закончил восьмым, оставшись без пропуска в еврокубки.

Сейчас, под руководством Пьера Сажа, снова получается замахиваться на роль главной сенсации этого сезона во французском футболе. Более того, сейчас не просто идут игроки вторыми после ПСЖ - немалую часть времени удавалось возглавлять турнирную таблицу Лиги 1! Правда, на стыке зимы и весны, кажется, все-таки начинается спад. Сначала после четырех побед кряду, в том числе над Труа в рамках предыдущего кубкового этапа, проиграли дома Монако 2:3, а потом ограничились ничьей со Страсбуром.

Статистика личных встреч

У Ланса было три победы при одной ничьей. Но в этом сезоне он дома проиграл 0:1 в рамках Лиги 1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.85 для Лиона и 2.47 для Ланса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и очень небольшое, хозяевам. Но оба клуба не в лучшей форме, потому ограничимся ставкой на оба забьют (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Лион
5 марта 2026 -
22:10
Ланс
Обе забьют 1.60
ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец сменил атаку клуба
Источник: ПСЖ не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
