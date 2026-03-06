Безумный первый тайм. Пятое фиаско подряд: Тоттенхэм уступил Кристал Пэлас

5 марта Тоттенхэм проиграл команде Кристал Пэлас в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на арене Тоттенхэм Хотспур Стэдиум и завершилась со счетом 3:1 в пользу орлов.

Все четыре гола были забиты в первом тайме.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 5 марта

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:3

Голы: Соланке, 34 – Сарр, 40, 45+7, Ларсен, 45+1