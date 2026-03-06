Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05.03.2026 22:00 – FT 1 : 3
Кристал Пэлас
Безумный первый тайм. Пятое фиаско подряд: Тоттенхэм уступил Кристал Пэлас

Шпоры в лондонском дерби проиграли орлам в матче 29-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 1:3

Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта Тоттенхэм проиграл команде Кристал Пэлас в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на арене Тоттенхэм Хотспур Стэдиум и завершилась со счетом 3:1 в пользу орлов.

Все четыре гола были забиты в первом тайме.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 5 марта

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:3

Голы: Соланке, 34 – Сарр, 40, 45+7, Ларсен, 45+1

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
