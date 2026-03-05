05.03.2026 22:00 - : -
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 29-го тура АПЛ начнется 5 марта в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 5 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
