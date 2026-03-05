Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
05.03.2026 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 марта 2026, 18:22 |
26
0

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура АПЛ начнется 5 марта в 22:00 по киевскому времени

05 марта 2026, 18:22 |
26
0
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Кристал Пэлас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. 20-летний студент стал тренером и выиграл свой первый матч
ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans
100 матчей в АПЛ в составе Арсенала. Давид Рая сравнялся с ван дер Саром
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Тоттенхэм Кристал Пэлас Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»

Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами

Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05 марта 2026, 09:43 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»

Британец – о противостоянии Дюбуа и Уордли

Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05.03.2026, 18:18
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Футбол | 04.03.2026, 20:03
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
Футбол | 05.03.2026, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
04.03.2026, 07:44 1
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем