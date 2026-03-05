В четверг, 5 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция