В четверг, 5 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Ужасающе нестабильные результаты демонстрирует клуб в текущем сезоне. После 28 туров Премьер-лиги на балансе «шпор» есть 29 баллов, благодаря которым они пока находятся на 16 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета невелико – 4 очка. Из Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против "Астон Виллы".

Тем не менее, в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» выглядит довольно неплохо. Англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их ждет противостояние против мадридского «Атлетико».

Кристал Пэлас

Словом «нестабильность» можно охарактеризовать сезон и для «орлов». За 28 игр национальной лиги клубу удалось набрать 35 очков, пока позволяют находиться на 14-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета немного больше, чем у «шпор» – 10 баллов. Кубок Англии «Кристалл Пэлас» покинул на стадии 1/32 финала, проиграв полупрофессиональному «Максфилду».

В Лиге конференций англичане дошли до 1/8 финала, где будут играть против кипрского «АЭК Ларнака».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе команды 3 победы, остальные 2 поединка завершались выигрышами «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге длится уже 10 матчей подряд. В последний раз клуб побеждал еще в 18-м туре против того же «Кристалл Пэлас».

«Кристал Пэлас» в свою очередь победил лишь в 2/13 предыдущих матчах Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» не может сохранить ворота сухими уже 5 игр подряд.

В последних 8-х домашних матчах «Тоттенхэм» имеет только 1 победу. «Кристалл Пэлас» в свою очередь имеет столько же выигрышей за 9 последних выездных поединков.

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому я не ожидаю большого количества голов в игре. Поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.6 по линии БК betking).