Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
05.03.2026 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2026, 13:11 | Обновлено 04 марта 2026, 13:18
5
0

Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 5 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2026, 13:11 | Обновлено 04 марта 2026, 13:18
5
0
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В четверг, 5 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Ужасающе нестабильные результаты демонстрирует клуб в текущем сезоне. После 28 туров Премьер-лиги на балансе «шпор» есть 29 баллов, благодаря которым они пока находятся на 16 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета невелико – 4 очка. Из Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против "Астон Виллы".

Тем не менее, в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» выглядит довольно неплохо. Англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их ждет противостояние против мадридского «Атлетико».

Кристал Пэлас

Словом «нестабильность» можно охарактеризовать сезон и для «орлов». За 28 игр национальной лиги клубу удалось набрать 35 очков, пока позволяют находиться на 14-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета немного больше, чем у «шпор» – 10 баллов. Кубок Англии «Кристалл Пэлас» покинул на стадии 1/32 финала, проиграв полупрофессиональному «Максфилду».

В Лиге конференций англичане дошли до 1/8 финала, где будут играть против кипрского «АЭК Ларнака».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе команды 3 победы, остальные 2 поединка завершались выигрышами «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге длится уже 10 матчей подряд. В последний раз клуб побеждал еще в 18-м туре против того же «Кристалл Пэлас».
  • «Кристал Пэлас» в свою очередь победил лишь в 2/13 предыдущих матчах Премьер-лиги.
  • «Тоттенхэм» не может сохранить ворота сухими уже 5 игр подряд.
  • В последних 8-х домашних матчах «Тоттенхэм» имеет только 1 победу. «Кристалл Пэлас» в свою очередь имеет столько же выигрышей за 9 последних выездных поединков.

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому я не ожидаю большого количества голов в игре. Поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.6 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
5 марта 2026 -
22:00
Кристал Пэлас
Тотал менее 3 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
Тоттенхэм Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Тоттенхэм - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04 марта 2026, 04:02 7
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ

«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами

Сергей РЕБРОВ – о Динамо, Забарном в ПСЖ, потере Довбика и Зинченко
Футбол | 04 марта 2026, 11:20 0
Сергей РЕБРОВ – о Динамо, Забарном в ПСЖ, потере Довбика и Зинченко
Сергей РЕБРОВ – о Динамо, Забарном в ПСЖ, потере Довбика и Зинченко

Наставник сборной Украины дал интервью, в котором рассказал о состоянии национальной команды

Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 04.03.2026, 07:15
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 6
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 26
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 43
Футбол
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
03.03.2026, 12:15 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем