Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Техническое поражение Александрии. Обнародован текст решения КДК УАФ
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 18:43 | Обновлено 05 марта 2026, 19:02
Техническое поражение Александрии. Обнародован текст решения КДК УАФ

Хозяева поля не обеспечили надлежащее состояние газона в игре с Оболонью

ФК Александрия

В УАФ обнародовали полный текст решения КДК УАФ, которым засчитано техническое поражение Александрии в матче УПЛ против Оболони.

Официальное решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Рассмотрев материалы по матчу 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 ФК «Александрия» – ФК «Оболонь» Киев, который должен был состояться 23 февраля 2026 года, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял следующие решения:

🔹 засчитать ФК «Александрия» техническое поражение со счетом 0:3;

🔹 засчитать ФК «Оболонь» Киев техническую победу со счетом 3:0;

🔹 обязал ФК «Александрия» уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен;

🔹 обязал ФК «Александрия» компенсировать ФК «Оболонь» Киев, официальным лицам и официальному вещателю расходы, которые напрямую связаны с участием в матче (за ненадлежащую подготовку ФК «Александрия» к проведению матча и ненадлежащую организацию матча клубом-хозяином поля, что привело к отмене матча).

Обновленная турнирная таблица УПЛ

Александрия чемпионат Украины по футболу скандал газон Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александрия - Оболонь отмена матчей КДК УАФ техническое поражение
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
