  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич стал игроком Эпицентра
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 21:15 | Обновлено 05 марта 2026, 21:24
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич стал игроком Эпицентра

Опытный хавбек будет играть в футболке с номером 67

ФК Эпицентр. Валерий Лучкевич

30-летний украинский вингер Валерий Лучкевич официально стал игроком команды «Эпицентр».

Клуб заключил соглашение о сотрудничестве с 30-летним футболистом. За «Эпицентр» из Каменца-Подольского Лучкевич будет выступать под номером 67.

Валерий Лучкевич родился 11 января 1996 года в Запорожье и является воспитанником местного «Металлурга». Именно в «Металлурге» Валерий делал свои первые шаги как в детско-юношеском футболе, так и во взрослом. А в 2014 году он стал игроком «Днепра». Дебют Лучкевича в УПЛ состоялся 10 августа 2014 года в матче против львовских «Карпат», в котором днепряне победили 4:0.

В 2017–2019 годах Валерий Лучкевич выступал за бельгийский «Стандард», а, вернувшись в Украину, играл три сезона за «Александрию», два – за «Днепр-1» и «Колос». В чемпионате 2024/25 годов он выступал за киевское «Динамо». В карьере Лучкевича были матчи и за сборную Украины – U-17, U-19 и U-21, за которые он провел 70 поединков и забил 2 гола. А на профессиональном уровне в Украине Валерий Лучкевич сыграл 232 матча, в которых забил 22 гола.

Футбольный клуб «Эпицентр» поздравил Валерия с подписанием контракта и пожелал профессионального роста, успехов на футбольных полях, побед и положительных эмоций.

Николай Степанов Источник: ФК Эпицентр
