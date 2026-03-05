Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Даяна не оставила шансов Чжан Шуай и вышла в 1/32 финала тысячника в Калифорнии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) уверенно выиграла первый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Китая Чжан Шуай (WTA 62) за 1 час.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2
Ястремская провела пятое очное противостояние против Чжан и во второй раз одолела китаянку.
Даяна одержала первую победу за месяц – в последний раз она выигрывала матч 9 февраля, когда справилась с Кристиной Букшей на старте тысячника в Дохе.
Следующей соперницей Ястремской будет 31-я сеяная Александра Эала (Филиппины, WTA 32). Ранее Даяна играла против Эалы только один раз – в 2025 году украинка уступила филиппинке в четвертьфинале соревнований в Истбурне.
Ястремская в седьмой раз выступает на тысячнике в Калифорнии. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала в прошлом сезоне (поражение Иге Свентек).
Помимо Даяны, из украинок во втором круге Индиан-Уэллс также сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк, которые благодаря посеву (девятый и 28-й соответственно) пропустили первый раунд. Соперницы Элины и Марты определятся позднее.
