Совпадение или кризис? Почему клубы Серии А провалились в Лиге чемпионов

На следующий день после сенсационного домашнего поражения «Интера» от «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов, «Аталанта» отыграла отставание в 2 гола в матче против дортмундской «Боруссии».

Параллельно «Ювентус» совершил еще более впечатляющий камбэк, переведя игру в дополнительное время в поединке против «Галатасарая», несмотря на то, что после первой игры проигрывал 2:5, а Ллойда Келли удалили сразу после перерыва.

В итоге численное преимущество турецкой команды оказалось решающим, но хотя «бьянконери» и выбыли из турнира, они, несомненно, заслужили аплодисменты, которые начали звучать задолго до финального свистка.

Тем не менее общая ситуация для итальянских клубов была тревожной. После поражения «Интера» казалось, что впервые в истории ЛЧ в 1/8 финала не будет ни одного представителя Серии А. С одной стороны, «Аталанта» спасла всю итальянскую лигу. С другой, дала новые поводы для ее критики.

«Интер» сейчас является сильнейшей командой Серии А, но итальянский футбол больше не выпускает нападающих мирового класса, таких как Кристиан Вьери, и не подписывает суперзвезд, таких как Роналдо.

Символично, что именно они оценивали выступление «нерадзурри» в матче против «Буде-Глимт». Тьерри Анри еще перед началом игры пошутил, что «черно-синим» пригодились бы оба ветерана. И, наверняка, болельщики «Интера», воспользовались бы этим предложением.

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро перед ответными матчами 1/16 финала отмечал плачевное положение дел, учитывая, что все 3 итальянские команды проигрывали по сумме двух матчей, а действующий чемпион страны, «Наполи», вообще не смог выйти из общего этапа.

Однако легенда «Ювентуса» утверждал, что «не все так плохо, как кажется». И он был прав. По крайней мере, в случае с «Аталантой», которую действительно не следует рассматривать в том же негативном свете, что «Интер», «Ювентус» или «Наполи».

Однако «Аталанта» – это редкость в Италии: прекрасно управляемый клуб, известный своей способностью как находить и развивать молодых игроков, так и продавать их с огромной прибылью, оставаясь при этом конкурентоспособным в Серии А и Европе.

Разгром непобедимого «Байера» в финале Лиги Европы 2024 года стал кульминацией амбициозного долгосрочного проекта, основанного на экономических реалиях современного футбола, который послужил идеальным образцом для других клубов Серии А.

«Болонья» и «Комо» сейчас тоже демонстрируют, чего можно достичь с помощью четкой, последовательной стратегии, но ведущие итальянские клубы далеко не так проницательны, а потому менее стабильны и успешны.

«Наполи» дважды выигрывал скудетто за последние 3 года, но до сих пор ждет своего первого в истории выхода в полуфинал Лиги чемпионов, а Антонио Конте постоянно жаловался на травмы и сложный календарь на протяжении всего европейского сезона.

Но факт в том, что действующие чемпионы Италии выиграли всего 2 из 8 матчей в общем этапе ЛЧ и выбыли из турнира из-за неспособности обыграть «Копенгаген», который больше часа играл в меньшинстве.

«Ювентус» вышел в 1/16 финала и дал бой «Галатасараю», но суровая правда заключается в том, что «бьянконери» больше не являются той силой, которой были под руководством Массимилиано Аллегри. Финалисты ЛЧ 2015 и 2017 годов проиграли 5 последних стадий плей-офф.

Ни «Наполи», ни «Ювентус» не показали достаточно хорошей игры, чтобы выйти в 1/8 финала. Однако тот факт, что «Интер» тоже этого не сделал, ужасно отразился на силе Серии А.

«Нерадзурри» дважды выходили в финал Лиги чемпионов за 3 сезона под руководством бывшего тренера Симоне Индзаги, поэтому поражение от «Буде-Глимта» дома и на выезде стало, несомненно, шокирующим. В конце концов, это команда, которая сейчас опережает ближайшего преследователя в Серии А на 10 очков.

Есть несколько объяснений печального положения дел в итальянском футболе. Как отметил Дель Пьеро на канале CBS, тот факт, что в 1/8 финала вышла всего 1 команда из Серии А, является результатом того, что происходило в Италии в последние несколько лет, где уровень инвестиций снизился, а другие рынки стали намного больше.

«Проблем много. Во-первых, стадионы. Мы все знаем об уровне стадионов, поэтому нам нужно значительно улучшить ситуацию в этом плане. Затем, молодежная система.

«Боруссия» играла в первом матче против «Аталанты» с двумя итальянцами, родившимися в 2008 году. Простите, что происходит? Почему они есть у них, но не у нас? Почему они играют в Дортмунде? Чего-то определенно не хватает в нескольких разных областях», – сказал Дель Пьеро.

Теперь главный вопрос заключается в том, будут ли какие-то изменения в итальянском футболе, поскольку за последнее время было предпринято очень мало действий.

Даже таким большим клубам, как «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома» по-прежнему очень сложно строить новые стадионы, что лишает их очень важного источника дохода, который позволил бы им сократить финансовый разрыв с самыми богатыми командами Европы.

Точка зрения Дель Пьеро относительно молодежной системы верна, и Фабио Капелло постоянно настаивает на том, что Италия расплачивается за отказ от своей футбольной идентичности:

«В академиях детям говорят следовать тактике, контролировать мяч и отдавать пасы назад вратарю, вместо того чтобы поощрять развитие качества и креативности. Как вы думаете, куда мы в итоге придем, если будем так играть?» – задается вопросом экс-наставник «Ромы», «Ювентуса» и «Милана».

Италия еще может выйти на чемпионат мира, но в составе ощущается нехватка талантов, которую тренер Дженнаро Гаттузо объясняет тем, что только 32% игроков Серии А могут выступать за национальную команду.

Как однажды заметил бывший игрок сборной Нидерландов Ян Мюльдер: «Серия А – это то место, куда в наши дни уходят знаменитости на закате карьеры». Роль Луки Модрича в возрождении «Милана» в этом сезоне только укрепила это мнение.

Как отмечают итальянские эксперты, Серию А нет смысла сравнивать с ведущими лигами Европы, включая АПЛ, потому что это совсем разные уровни. В то время как в 1/8 финала ЛЧ от Премьер-лиги выступят 6 команд, от Италии будет только одна и, что весьма показательно, это самый хорошо управляемый клуб в стране, который лишь недавно стали считать топовым.

Поэтому остается надеяться, что успех «Аталанты» не отвлечет внимание от других неудач. Необходимо извлечь уроки, потому что ситуация в Серии А серьезная. Итальянский футбол находится в кризисе. Ведущие команды находятся в плохом финансовом состоянии, и если по-прежнему не будут приняты решительные меры, уровень Серии А будет только снижаться.

